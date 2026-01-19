ANM anunță ger crâncen în România. Zonele unde temperaturile vor coborî până la -17 grade Celsius

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenţionări Cod galben de ger şi temperaturi deosebit de scăzute, valabile pe tot teritoriul ţării până miercuri dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de luni, între orele 10:00 - 20:00, va fi valabil un prim Cod galben de vreme geroasă, în cea mai mare parte a Moldovei şi Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul şi estul Munteniei, precum şi în sudul Olteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 şi -4 grade. De asemenea, în nordul Moldovei, precum şi în depresiunile şi văile din Transilvania, gerul va persista şi vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

Totodată, în intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 - 20 ianuarie, ora 10:00, va fi în vigoare a doua atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mare parte a ţării. Valorile termice minime se vor încadra în general între -20 şi -8 grade.

CITEȘTE ȘI - Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade

Temperaturi scăzute marți și miercuri

Marţi, între orele 10:00 - 20:00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Harghita, Mureş, Cluj, Alba şi Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5 - 9 grade mai scăzute decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 şi -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi şi în depresiuni, unde gerul va persista.

Un alt Cod galben de vreme deosebit de rece va fi valabil în perioada 20 ianuarie, ora 20:00 - 21 ianuarie, ora 10:00, în întreaga ţară, unde temperaturile minime se vor încadra în general între -20 şi -8 grade.

De altfel, meteorologii au emis şi o nouă informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, precipitaţii mixte şi polei, ce vizează întreaga ţară până joi dimineaţa.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul şi centrul ţării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 şi -9 grade, în timp ce în regiunile sudice şi sud-estice, local vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei.

Temporar, vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului şi pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, amplificând senzaţia de frig.