DCNews Vremea Cod Galben de vreme severă: ninsoare, vânt puternic și polei. ANM, zonele vizate
Data publicării: 12:21 01 Ian 2026

Cod Galben de vreme severă: ninsoare, vânt puternic și polei. ANM, zonele vizate
Autor: Iulia Horovei

agerpres_10951559 Vreme severă la începutul anului 2026: ninsoare, polei, vânt puternic și viscol. Sursa foto: Agerpres
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, 1 ianuarie, Cod Galben de vreme severă, valabil până sâmbătă, 3 ianuarie.

Meteorologii au emis joi, 1 ianuarie, o informare Cod Galben de cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada și polei. Avertizarea este valabilă de joi, 1 ianuarie, de la ora 10:30, până sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:00.

Citește și: Alertă la granița României, în prima zi din 2026: MApN ridică două avioane F-16. RO-Alert emis în Tulcea

Zone vizate de Codul Galben

Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp. La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15...25 cm.

În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri, 2 ianuarie, și în Carpații Meridionali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea.

Totodată, până sâmbătă, 3 ianuarie, local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Vreme severă la începutul anului 2026. Sursa foto: ANM

Vreme severă la începutul anului 2026. Sursa foto: ANM

Notă: Până joi, 8 ianuarie, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Cod Galben de vânt

Totodată, ANM a emis o avertizare Cod Galben de vânt valabilă de joi, 1 ianuarie, ora 23:00, până vineri, ora 18:00, pentru mai multe zone din țară.

Vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza mesajele prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Citește și: Remedii pentru mahmureală: Ce să faci dacă ai petrecut prea mult de Revelion

