Când va ninge în București în iarna 2025. Prognoza meteo pe regiuni. Vom avea un Crăciun ca-n povești?

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru BANAT

În prima zi de prognoză vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu medii ale maximelor ce se vor situa în jurul a 20 de grade, apoi se va răci accentuat, astfel că în 18 și 19 noiembrie, acestea vor coborî spre 8...10 grade. În următoarele două zile se va încălzi din nou spre maxime de 14...18 grade mediat regional, iar până la finalul intervalului de prognoză se va răci treptat, astfel că regimul termic diurn se va situa între medii de 6...12 grade. Nopțile vor avea variații semnificative în prima săptămână, de la medii de 6...8 grade în 17, 18, 21 și 22 noiembrie, spre 1...4 grade în 19 și 20 noiembrie. În săptămâna a doua, vor scădeatreptat, de la 4...6 spre 0..2 grade, medii ale regiunii.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată. Acestea se vor semnala aproape în fiecare zi, dar pe arii mai extinse în zilele de 17, 21, 23 și 27 noiembrie.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru CRIȘANA

În prima săptămână din interval vremea va avea variații semnificative din punct de vedere termic. Astfel, de la temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul perioadei în prima zi, cu medii ale maximelor între 19 și 21 de grade și ale minimelor între 6 și 9 grade, se va răci semnificativ în următoarele două zile, spre maxime de 7...9 grade și minime de -2...2 grade, apoi se va încălzi din nou până la valori diurne de 13...17 grade și nocturne de 4...8 grade. Din data de 21 noiembrie, se va instala treptat un proces de răcire, ce va duce ecartul termic diurn de la 18 spre 8 grade și pe cel nocturn de la 8 până la 0 grade, valori estimate prin mediere regională.

Se vor semnala precipitații în aproape toate zilele din estimare, dar cu probabilitatea ca acestea sa fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 17, 21, 22 și 23 noiembrie.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru TRANSILVANIA

Vremea va debuta cu un regim termic mult peste cel caracteristic datei, cu medii ale maximelor de 17...19 grade și ale minimelor de 2...6 grade, dar în 18 și 19 noiembrie se va răci semnificativ, astfel că maximele vor fi între 6 și 8 grade, iar minimele între 0 și 4 grade mediat regional, aceasta implicând și temperaturi ușor negative. În următoarele două zile se va încălzi din nou, la un regim termic diurn între 12 și 16 grade și nocturn între 2 și 7 grade. În a doua săptămână de prognoză se va răci treptat, astfel că mediile maximelor vor coborî spre 6 grade și ale minimelor spre 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în 18, 19, 23 și 26 noiembrie. În restul zilelor vor fi posibile precipitații doar pe areale mici.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru MARAMUREȘ

În prima săptămână de prognoză vor fi oscilații termice semnificative de la o zi la cealaltă. Dacă vremea va debuta cu temperaturi mult peste normalul datei, cu maxime în medie de 16...18 grade și minime de 4...6 grade, în următoarele două zile se va răci brusc, astfel că maximele vor ajunge la 6...8 grade și minimele la -4...2 grade, însă ulterior se va încălzi din nou semnificativ, spre valori diurne de 12...16 grade și nocturne de 4...6 grade mediat regional. Din data de 22 noiembrie și până în 30 noiembrie vremea se va răci ușor și treptat, ceea ce va determina medii maxime de 4...8 grade și minime de -2...4 grade.

Regimul pluviometric va fi unul excedentar, în condițiile în care se vor semnala precipitații aproape în fiecare zi de pe parcursul perioadei estimate.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru MOLDOVA

Prima săptămână a intervalului va fi caracterizată de variații termice semnificative. Astfel, maximele termice vor oscila între medii de 16...18 grade, în prima zi a intervalului, și de 5...6 grade, în zilele de 18 și 19 noiembrie. Minimele termice vor fi de 6...9 grade, în primele două zile, apoi vor scădea până spre 1...3 grade. La începutul celei de a doua săptămâni din interval, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, urmând ca până la finalul acesteia să se resimtă o scădere treptată a valorilor termice – sunt estimate temperaturi maxime, în medie, de 7...10 grade și minime de 2...4 grade.

Temporar, vor fi precipitații în mare parte din interval, cu cea mai mare probabilitate în zilele de 19, 23 și 24 noiembrie și în perioada 27-30 noiembrie.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru DOBROGEA

Valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei la începutul intervalului de interes. Astfel, în primele două zile, maximele vor fi, în medie, în jurul a 17...20 de grade. Pe 19 noiembrie se observă o răcire semnificativă a vremii, atât la nivelul maximelor, care se vor situa în jurul a 11 grade, cât și al minimelor, care coboară spre 5...6 grade. După această scădere, între 20 și 22 noiembrie urmează un nou episod cu temperaturi mai ridicate, cu maxime în medie de 18...20 de grade și minime de 10...13 grade. În a doua parte a intervalului, aproximativ din 23 noiembrie, se conturează un trend descendent constant. Valorile diurne se vor situa, spre finalul intervalului, în jurul a 10...12 grade, iar minimele tind să coboare spre 4...5 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în zilele de 19 și 20 noiembrie și din nou în intervalul 26-29 noiembrie.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru MUNTENIA

La debutul intervalului vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, cu maxime în medie de 18...20 de grade și minime de 3...5 grade. Pe 19 noiembrie se remarcă o scădere pronunțată îndeosebi a valorilor termice diurne, maximele coborând spre 7...8 grade. Ulterior, între 20 și 22 noiembrie, temperaturile cresc din nou, astfel că maximele ajung la 16...18 grade, iar minimele vor fi în jurul a 6...8 grade. Din a doua săptămână a intervalului, temperaturile vor avea o tendință de scădere treptată, astfel încât, spre final, maximele estimate vor fi de 10...12 grade, iar minimele de 2...3 grade.

Temporar va ploua în zilele de 19 și 20 noiembrie, urmând ca probabilitatea mai mare să fie din nou în intervalul 24-29 noiembrie.

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru OLTENIA

La începutul intervalului, regimul termic va fi peste mediile climatologice specifice la mijlocul lunii noiembrie. Temperaturile maxime estimate vor fi, în medie, de 15...17 grade, iar cele minime vor fi de 2...3 grade. În data de 19 noiembrie se observă o răcire accentuată, mai ales pe parcursul zilei, când maximele coboară spre 7...8 grade, marcând cea mai notabilă scădere din perioada analizată. Ulterior, între 20 și 22 noiembrie, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire, astfel încât maximele vor fi 12...15 grade. Până la finalul intervaluluinu vor fi variații semnificative, urmând să se înregistreze maxime, în medie, de 10...12 grade și minime de 2...4 grade.

Se vor semnala ploi în cea mai mare parte din interval, dar cu probabilitatea ca acestea să fie pe arii mai extinse și mai însemnate în zilele de 19, 22, 23 și 24 noiembrie

Vremea 17 - 30 noiembrie. Prognoza pentru LA MUNTE

În prima zi a intervalului valorile termice vor fi mai ridicate decât media climatologică specifică perioadei, astfel încât, în medie, maxima termică va fi de 11...12 grade și minima de 4...5 grade. Pe 18 și 19 noiembrie temperaturile vor fi în scădere, iar mediile estimate ale maximelor vor fi de 1...2 grade și ale minimelor de -4...-2 grade. Între 20 și 22 noiembrie vremea se încălzește ușor și treptat: maximele vor fi în jurul a 6...9 grade, iar minimele vor fi de 2...4 grade. Ulterior, până spre finalul intervalului, nu vor mai fi variații semnificative și în consecință, mediat regional, regimul termic diurn va fi de 2...5 grade, iar cel nocturn de -4...-2 grade.

Vor fi precipitații în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse și cu o probabilitate mai mare în data de 19 noiembrie și în intervalul 22-29 noiembrie.

Cum va fi vremea în decembrie 2025

Când va ninge în București în iarna lui 2025

Accuweather anunță o lună decembrie cumplită în București, cu frig și zăpadă. Prima parte a lunii decembrie se anunță cu temperaturi specifice perioadei și chiar mai ridicate, maximele din timpul zilei ajungând până spre 10 grade Celsius. Astfel, până-n 18 decembrie, temperaturile vor fi peste media normală perioadei, valorile din termometre fiind pozitive chiar și noaptea.

Crăciun ca-n povești în București? Ninge în Capitală?

Din 21 decembrie, meteorologii se așteaptă ca temperaturile să scadă dramatic în București, până la -6 grade Celsius. Până în 29 decembrie, începând cu 21, sunt condiții semnificative de ninsoare în București, cu o pauză pe 30 decembrie, ca de Revelion iar să ningă. Ar fi o surpriză pentru Capitală să aibă zăpadă se sărbătorile de iarnă, în condițiile în care în ultimii ani, Crăciunul a fost chiar însorit, arătând a toamnă târzie.

Vremea în decembrie

Elena Mateescu, director general al ANM, a anunțat că estimările la acest moment pentru decembrie 2025 arată un debut mai cald decât în mod obișnuit. Aceasta a punctat că există posibilitatea destul de mare de a avea o iarnă blândă, ca-n ultimii ani, dar care nu exclude ”intervalele în care să vorbim de fenomene specifice, de perioade de ger, să vorbim de viscol, să vorbim de strat de zăpadă și în zonele mai joase de relief, nu numai în zona montană”.

La munte va ninge chiar în aceste zile

