Vremea în următoarele zile în țară și-n București. Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe șapte zile.
Vremea vineri - 19 septembrie
În țară
Vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor. Vor fi temporar înnorări în nordul, centrul și estul țării, dar averse slabe se vor semnala doar izolat, pe parcursul zilei, cu o probabilitate mai mare la munte. În rest cerul va fi variabil spre senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, iar la viteze mai mici și în Dobrogea, cu precădere pe litoral și în deltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 9 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 5...6 grade. În a doua parte a nopții se va forma ceață, mai ales în Transilvania și pe văi.
În București
Vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 11...14 grade.
Vremea sâmbătă - 20 septembrie
În țară
Vremea va fi predominant frumoasă, iar procesul de încălzire va continua, astfel că valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări, mai ales ziua, în sud-est, est și parțial în centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 4 grade. Se va semnala ceață, local în Transilvania și pe areale mici în rest.
În București
Vremea va fi frumoasă, iar procesul de încălzire va continua, astfel că valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 11...14 grade.
Vremea duminică - 21 septembrie
În țară
Vremea se va menține frumoasă, iar valorile termice diurne vor crește ușor în majoritatea zonelor. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Banat. Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.
În București
Vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade.
Vremea luni - 22 septembrie
În țară
Vremea va fi în continuare frumoasă, iar valorile termice comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și în Banat, iar pe parcursul zilei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar cele minime se vor încadra între 8 și 20 de grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, spre 4 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.
În București
Vremea va fi în continuare frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 11...14 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.
Vremea 23 - 26 septembrie
În țară
Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, însă în ultima zi valorile termice vor scădea. Probabilitatea de ploaie va crește din a doua parte a intervalului, cu precădere în regiunile vestice și la munte.
În București
Vremea se va menține frumoasă și caldă.
