Alerte de ploi- 8 octombrie. Ce se întâmplă acum în țară: Locuințe fără electricitate, autobuze oprite și acțiuni de salvare disperate

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe alerte meteo de vreme rea pentru astăzi, 8 octombrie.

Cod Galben de vânt puternic și ninsori viscolite

Până la ora 23:00, este Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m:

”Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm)”.

Inquam Photos/Octav Ganea

Cod Portocaliu de ploi abundente

A fost emis Cod Portocaliu până la ora 23:00, de ploi importante cantitativ în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei: ”În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp” a anunțat ANM.

Inquam Photos/Octav Ganea

Cod Roșu de ploi torențiale și abundente

A fost emis Cod Roșu, valabil până la ora 15:00, de ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București: ”În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp”.

În acest context, în mai multe zone din țară, sunt urmări importante pentru cetățeni:

Copaci căzuți pe carosabil, în Buzău

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău au intervenit miercuri, încă de la primele ore ale dimineţii, pentru îndepărtarea unor arbori căzuţi pe carosabil ca urmare a vântului puternic.



Potrivit ISU Buzău, prima misiune a avut loc în jurul orei 02:00 în comuna Balta Albă.



"Ca urmare a fenomenelor meteo manifestate în judeţul Buzău, pompierii au fost solicitaţi, în jurul orei 02:00, să intervină pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, în localitatea Băile, comuna Balta Albă. Copacul a fost degajat, iar circulaţia rutieră a fost reluată în condiţii normale", au transmis reprezentanţii ISU Buzău.



În prezent, pompierii intervin la o misiune similară în municipiul Buzău.



"Un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Buzău intervine în aceste momente pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, pe strada Timotei Cipariu, în municipiul Buzău. Apelul a fost primit la ora 08:30", informează sursa citată.

10.000 de locuințe din Prahova, fără curent electric

În Prahova, peste 10.000 de consumatori, din mai multe localități ale județului, nu au curent electric, miercuri dimineață.

Conform unei situaţii întocmite de Distribuţie Energie Electrică România, Sucursala Ploieşti, zonele afectate de întreruperile în furnizarea de electricitate sunt Drăgăneşti, Fântânele, Trăisteni, Vărbilău, Aluniş, Bertea şi Ştefeşti.



De asemenea, pompierii au intervenit în şase situaţii pentru degajarea unor copaci căzuţi pe raza municipiului Ploieşti, pe DJ 102 în oraşul Plopeni, în Sinaia, Vălenii de Munte şi municipiul Câmpina.

Persoană blocată pe capota autoturismului luat de viituri

UPDATE: Încă două persoane blocate pe capota altei mașini luate de viitură au cerut ajutorul salvatorilor.

Două persoane, aflate pe plafonul unei maşini surprinse de ape, au fost salvate de pompieri în timp ce aceştia se deplasau către un alt caz, la o persoană blocată pe capota autoturismului luat de o viitură, între localităţile constănţene Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu.



"Pe fondul fenomenelor meteo severe, în judeţul Constanţa, între localităţile Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu, un autoturism a fost luat de viitură, iar ocupantul s-a refugiat pe capotă. În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenţie au salvat alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei maşini. După finalizarea misiunii, forţele continuă deplasarea spre primul apelant", au revenit cu informaţii reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa.



La intervenţie participă salvatorii Detaşamentului Medgidia, cu o autospecială de stingere, o barcă pneumatică şi un echipaj SMURD tip B2, misiunea fiind în desfăşurare.

În Constanța, o persoană este blocată pe capota mașinii luate de viituri, între localităţile Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu.



”Maşină luată de viitură între Ţepeş Vodă şi Nicolae Bălcescu, cu o persoană blocată pe capotă. Intervin Detaşamentul Medgidia cu o autospecială de stingere incendii cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD B2, la faţa locului fiind trimisă şi o barcă pneumatică”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea al judeţului Constanţa.

Alte urmări în Constanța

Copaci căzuţi, canalizări înfundate, străzi, subsolurile a trei blocuri, precum şi opt curţi inundate în municipiul Constanţa sunt efectele ploilor torenţiale din noaptea de marţi spre miercuri, astfel de situaţii înregistrându-se şi în alte câteva localităţi din judeţ.



Potrivit Primăriei Constanţa, echipe ale administraţiei locale, Regiei de Apă şi companiei de salubrizare au fost pe teren toată noaptea de marţi spre miercuri, intervenind pentru a gestiona efectele ploilor torenţiale.



"Intervenţiile continuă şi în această dimineaţă. Autorităţile monitorizează permanent situaţia din teren pentru a acţiona prompt acolo unde este nevoie", a informat miercuri Primăria Constanţa, conform Agerpres.



Ca măsură preventivă, municipalitatea a dispus miercuri dimineaţă suspendarea temporară a ieşirii autobuzelor pe trasee, pentru a nu îngreuna intervenţiile echipelor din teren.



Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al judeţului Constanţa, până în prezent pompierii au fost solicitaţi să intervină, pe lângă municipiul Constanţa, în mai multe localităţi din judeţ: la Lazu - pentru scoaterea apei dintr-un apartament, la Lumina - două gospodării inundate, la Hârşova - un copac a căzut peste cablurile electrice, la Ovidiu - trei locuinţe inundate, la Năvodari - o curte inundată, precum şi la Topalu.



Echipele de intervenţie ale ISU "Dobrogea" sunt ajutate de cele de la ISU Suceava şi ISU Botoşani, fiind dislocate în judeţul Constanţa 16 motopompe, patru autocamioane, două microbuze, două bărci pneumatice şi două autospeciale pentru muncă operativă.



Cursurile şcolare sunt suspendate miercuri pentru cei peste 109.000 elevi de la cele 205 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa.

Curți inundate în Giurgiu

Un număr de 17 curţi din municipiul Giurgiu şi localităţile Slobozia şi Dărăşti-Vlaşca au fost inundate din cauza ploilor de cod roşu, iar pe DN 41, în apropierea localităţii Băneasa, pe DJ 413 în zona Mihai Bravu, dar şi pe DJ 603, la intrare în Comana, pompierii au acţionat în noaptea de marţi spre miercuri pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi pe carosabil.



"Echipajele ISU Giurgiu şi cele ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în mai multe localităţi din judeţ afectate de ploile abundente din ultimele ore. Astfel, pe timpul nopţii de marţi spre miercuri, pompierii militari şi voluntari au acţionat pentru evacuarea apei din 17 curţi, locuinţe sau spaţii interioare în municipiul Giurgiu, cele mai afectate fiind străzile Rozelor şi Pietrelor, şi în localităţile Slobozia şi Dărăşti-Vlaşca, pentru îndepărtarea unor copaci sau crengi de pe partea carosabilă, pe DN 41, în apropierea localităţii Băneasa, pe DJ 413 în zona Mihai Bravu, dar şi pe DJ 603, la intrare în Comana. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu a monitorizat mai multe situaţii semnalate în municipiu, constatând că acestea au fost cauzate de refularea sistemului de canalizare. Reprezentanţii societăţii de preluare şi epurare a apelor uzate au fost anunţaţi pentru remedierea problemelor", se arată, miercuri, într-un comunicat de presă de presă al ISU Giurgiu.

Cinci curți inundate și un copac căzut în Ialomița

Pompierii ialomiţeni au intervenit în Slobozia şi Feteşti, unde au fost înregistrate inundaţii în contextul codului roşu de ploi abundente, aflat în vigoare.



Conform datelor transmise, miercuri, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, s-a acţionat pentru evacuarea apei din cinci gospodării şi de pe două străzi, dar şi dintr-o scară de bloc şi din două subsoluri de bloc.



Totodată, s-a intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.

