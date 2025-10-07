Ploaia închide școlile în 3 județe! Update: ISJ București cere suspendarea cursurilor

Update 2

Inspectoratul Școlar București a solicitat suspendarea cursurilor din Capitală pentru ziua de miercuri. Prefectul de ilfov a spus la Digi 24 că, probabil, va fi luată decizia închiderii scolilor la ora 15.

De asemenea, într-o postare pe o rețea socială, a anunțat că se analizează varianta sistemului hibrid.

"Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Ştiu cât de dificil este pentru părinţi să se adapteze unei eventuale închideri a şcolilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică, părinţii care nu pot ţine copiii acasă vor avea o soluţie alternativă, iar pentru cei care preferă să îşi ţină copiii acasă, absenţele vor fi motivate pe baza solicitării părinţilor. Vom reveni cu informaţii oficiale imediat ce decizia privind şcolile va fi luată. Vă rog să urmăriţi doar canalele oficiale pentru informaţii corecte şi să circulaţi cu prudenţă în această perioadă", a transmis prefectul.

Update 1

Se închid școlile și în județul Călărași, după Ialomița și Constanța.

De asemenea, asatăzi are loc o ședință la Prefectura București în care s-ar putea decide închiderea școlilor în Capitală.

Anunțul Consiliului Județean Călărași

”COD ROȘU DE PLOI – ȘCOLILE SE ÎNCHID TEMPORAR

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași, convocată ca urmare a avertizării de cod roșu de ploi torențiale, s-a decis suspendarea cursurilor în data de 8 octombrie 2025, în toate unitățile de învățământ din județ. Măsura este una preventivă, menită să asigure siguranța elevilor, profesorilor și a întregului personal școlar, în condițiile în care deplasările pot deveni periculoase.

Se recomandă populației: să evite deplasările neesențiale, să urmărească permanent comunicările oficiale transmise de autorități și să adopte măsuri de protecție pentru gospodării și bunuri. Siguranța oamenilor rămâne prioritatea absolută în aceste momente dificile. Vă rugăm să dați dovadă de prudență și responsabilitate!”, a transmis instituția pe o rețea socială.

Citiți și - Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. ”Evitați deplasările”

Știrea inițială

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, de Prefectura Ialomiţa, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a dispus o serie de măsuri imediate pentru prevenirea şi gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase ca urmare a avertizării meteorologice Cod roşu de ploi abundente valabilă în perioada 7 octombrie ora 21:00 - 8 octombrie ora 23:00.



Astfel, vor fi activate Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CJCCI), care va funcţiona la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Barbu Catargiu" al judeţului Ialomiţa, precum şi grupa operativă a ISU Ialomiţa, se va asigura permanenţa în toate primăriile, fiind convocate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă la nevoie, vor fi verificate rigolele, şanţurile şi cursurile de apă, urmând să fie îndepărtate blocajele care pot împiedica scurgerea apelor pluviale.

S-a dispus intervenţia rapidă

De asemenea, CJSU a dispus intervenţia rapidă pentru degajarea arborilor căzuţi, evacuarea apei acumulate şi remedierea problemelor la reţelele de utilităţi, identificarea şi monitorizarea persoanelor vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, gravide, bolnavi cronici etc.), pregătirea mijloacelor şi utilajelor necesare pentru eventuale intervenţii de urgenţă, dar şi transmiterea mesajelor de tip RO-ALERT şi informarea populaţiei în funcţie de evoluţia situaţiei meteorologice.



De asemenea, s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa pentru ziua de miercuri în scopul protejării elevilor şi personalului didactic, mai arată sursa citată, potrivit Agerpres.