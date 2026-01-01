€ 5.0985
Remedii pentru mahmureală: Ce să faci dacă ai petrecut prea mult de Revelion
Data actualizării: 09:39 01 Ian 2026 | Data publicării: 09:29 01 Ian 2026

Remedii pentru mahmureală: Ce să faci dacă ai petrecut prea mult de Revelion
Autor: Iulia Horovei

mahmureala alcool remedii Remedii pentru mahmureala de după Revelion. Sursa foto: Unsplash
 

Dacă ai exagerat cu alcoolul în noaptea dintre ani, încearcă aceste remedii pentru a trece mai ușor peste simptomele mahmurelii.

După excesele de Revelion, organismul resimte rapid efectele alcoolului, iar mahmureala devine o problemă frecventă.  Deshidratarea este primul efect care apare în urma consumului excesiv de alcool. Aceasta se manifestă printr-o senzație de „gât uscat”, alături de o sete continuă, amețeală, dureri de cap, lipsă de concentrare sau greață.

Există, însă, câteva remedii pe care le poți încerca pentru a trece peste acest episod de mahmureală.

Remedii pentru mahmureală

  1. Hidratarea este extrem de importantă, întrucât alcoolul provoacă deshidratarea organismului. E indicat să bei apa plată și, eventual, ceaiuri. Apa este unul dintre factorii esențiali pentru a contracara efectele mahmurelii, pentru că ea asigură și reface hidratarea afectată de alcool.
  2. Te poți hidrata și cu ajutorul unui suc de citrice. Consumul acestuia e benefic pentru că asigură o parte dintre vitaminele necesare. Poți încerca un suc de portocale sau grapefruit.
  3. Nici cafeaua nu ar trebui neglijată. Ea te va ajuta să te simți mai bine, dacă nu exagerezi - întrucât poate deshidrata, la rândul ei. Savurează o cană de cafea imediat ce te trezești.
  4. Dacă vrei să scapi de senzația de greață, încearcă o zeamă de varză, o ciorbă acră sau alte murături. Dar fii atent, pentru că murăturile au un conținut ridicat de sare, iar tu vrei să te hidratezi - nu contrariul! 
  5. De asemenea, o supă de pui rămâne, și ea, o variantă potrivită, întrucât conține potasiu, care ajută la refacerea echilibrului electrolitic și la reducerea stării de oboseală. Potasiu au și bananele, așa că încearcă să le consumi.
  6. Poți apela și la medicamente speciale pentru mahmureală, cele mai eficiente fiind cele care conțin cisteină, o substanță care ajută organismul să elimine rapid toxinele rezultate din metabolizarea alcoolului.
  7. Chiar dacă pare dificil odată ce resimți efectele excesului de alcool, o plimbare în aer liber poate fi de ajutor. Mișcarea e întotdeauna binevenită.
  8. Odihna. Nu uita că somnul ne e cel mai bun prieten. Așa că nu-l neglija!

Starea de mahmureală poate dura până la 24 de ore, mai ales dacă nu este tratată. Așa că poți încerca, prin diferite mijloace, să o scurtezi. Ia în calcul aceste sfaturi pentru a scăpa mai repede de simptomele neplăcute.

Rețeta rapidă și sănătoasă care ajută digestia după mesele copioase de sărbători

