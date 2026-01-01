Remedii pentru mahmureală: Ce să faci dacă ai petrecut prea mult de Revelion

Dacă ai exagerat cu alcoolul în noaptea dintre ani, încearcă aceste remedii pentru a trece mai ușor peste simptomele mahmurelii.
După excesele de Revelion, organismul resimte rapid efectele alcoolului, iar mahmureala devine o problemă frecventă. Deshidratarea este primul efect care apare în urma consumului excesiv de alcool. Aceasta se manifestă printr-o senzație de „gât uscat”, alături de o sete continuă, amețeală, dureri de cap, lipsă de concentrare sau greață.
Există, însă, câteva remedii pe care le poți încerca pentru a trece peste acest episod de mahmureală.
Remedii pentru mahmureală
- Hidratarea este extrem de importantă, întrucât alcoolul provoacă deshidratarea organismului. E indicat să bei apa plată și, eventual, ceaiuri. Apa este unul dintre factorii esențiali pentru a contracara efectele mahmurelii, pentru că ea asigură și reface hidratarea afectată de alcool.
- Te poți hidrata și cu ajutorul unui suc de citrice. Consumul acestuia e benefic pentru că asigură o parte dintre vitaminele necesare. Poți încerca un suc de portocale sau grapefruit.
- Nici cafeaua nu ar trebui neglijată. Ea te va ajuta să te simți mai bine, dacă nu exagerezi - întrucât poate deshidrata, la rândul ei. Savurează o cană de cafea imediat ce te trezești.
- Dacă vrei să scapi de senzația de greață, încearcă o zeamă de varză, o ciorbă acră sau alte murături. Dar fii atent, pentru că murăturile au un conținut ridicat de sare, iar tu vrei să te hidratezi - nu contrariul!
- De asemenea, o supă de pui rămâne, și ea, o variantă potrivită, întrucât conține potasiu, care ajută la refacerea echilibrului electrolitic și la reducerea stării de oboseală. Potasiu au și bananele, așa că încearcă să le consumi.
- Poți apela și la medicamente speciale pentru mahmureală, cele mai eficiente fiind cele care conțin cisteină, o substanță care ajută organismul să elimine rapid toxinele rezultate din metabolizarea alcoolului.
- Chiar dacă pare dificil odată ce resimți efectele excesului de alcool, o plimbare în aer liber poate fi de ajutor. Mișcarea e întotdeauna binevenită.
- Odihna. Nu uita că somnul ne e cel mai bun prieten. Așa că nu-l neglija!
Starea de mahmureală poate dura până la 24 de ore, mai ales dacă nu este tratată. Așa că poți încerca, prin diferite mijloace, să o scurtezi. Ia în calcul aceste sfaturi pentru a scăpa mai repede de simptomele neplăcute.
