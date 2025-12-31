Tradiția de Revelion despre care nu vorbește nimeni, dar îți poate schimba anul. Puțini știu asta

Toți vrem să avem noroc în Noul An. Purtăm chiloți roșii, mâncăm struguri, ne pupăm sub vâsc, mâncăm pește, nu facem friptură de pui și lista poate continua.

Dar cea mai frumoasă tradiție, despre care nu vorbește aproape nimeni, este să mergi la biserică de Revelion. Cu siguranță îți va merge bine dacă vei fi la biserică în noaptea dintre ani. Mă rog, nu e ca și când dacă mergi la biserică de Revelion îți dispar toate problemele și vei câștiga la Loto, dar nici rău nu va fi. Măcar te vei raporta diferit la probleme. Vei înțelege că mai important decât orice este sufletul. Și dacă sufletul este bine, totul va fi bine.

Prima dată am vorbit cu preotul Paul Iulius Negoiță din Buzău despre Revelionul la biserică. Mi-a povestit că „prima dată s-a oficiat în anul 2000. Se făceau atunci speculații că va fi sfârșitul lumii. Și anul 1000 a fost întâmpinat cu teamă, însă anul 2000 a fost considerat, în goana după senzațional, anul apocaliptic. Nu a fost și nu avea cum să fie așa. Biblia spune că nimeni nu știe nici ziua nici ceasul în care Fiul Omului va veni. Eshatologia creștină nu privește sfârșitul lumii ca o distrugere a ei, ci ca o recreare a lumii. Deci, slujba din anul 2000 a avut ca scop o rugăciune între milenii, dar și un mod de a-i scoate pe cei mai sensibili din angoasa indusă prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare. Eram atunci preot în localitatea Gherăseni din Buzău.

Biserica a fost plină. Oamenii nu au venit din spaimă. Nu aveau, însă, stilul urban de petrecere a Revelionului. Biserica acordă importanță Anului Nou. Orice început este binecuvântat. Anul nou este moment de bilanț și de mulțumire. Este și un moment de reflecție și de proiectare a viitorului. De aceea, Anul Nou este întâmpinat cu o rugă către Tatăl Ceresc. Există o slujbă de mulțumire numită Te- Deum pe care preoții o oficiază cu acest prilej”.

Tradiția spune că așa cum te prinde noaptea dintre ani, momentul acela unic, așa te ține totul anul

Apoi, preotul Vasile Ioana mi-a spus că an de an îi așteaptă pe români la biserică, în București, la Dintr-o Zi, lângă Universitatea din București.

„La ora 23,30 vom începe Acatistul Domnului și Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Apoi, la 00.00, vom face rugăciunea de mulțumire - Te Deum. Tradiția spune că așa cum te prinde noaptea dintre ani, momentul acela unic, așa te ține totul anul. Poate ar fi bine să te prindă rugându-te, nu neapărat cu o șampanie în mână. De ce spun acest lucru? Pentru că ar fi bine să înțelegem că momentele cele mai importante din viața noastră ar trebui să ne prindă în poziție de rugăciune față de Dumnezeu. De aceea, este bine ca noaptea dintre ani să ne prindă în genunchi, mulțumindu-i Lui Dumnezeu pentru că suntem în viață, pentru darul sfânt al sănătății, mulțumindu-i Domnului pentru familie, pentru faptul că suntem pe calea mântuirii și rugându-ne ca anul viitor să fie un an mai bun decât acesta. La 00.10 terminăm slujba, ne felicităm, ne bucurăm și facem și noi o „petrecere”, adică suntem pe trecere, cum ești pe trecerea de pietoni, așa suntem noi în viață, fiecare pe zebră (...) spre mântuire”, a spus părintele Vasile Ioana.

Trebuie să reținem faptul că anul bisericesc începe la 1 septembrie și se încheie pe data de 31 august. Biserica a decis să facă slujbă în noaptea dintre ani nu pentru a pune în balanță sau pentru a contopi obiceiul păgân cu cel sfânt. Pur și simplu este bine ca omul să fie la biserică pentru a se bucura de binefacerile lui Dumnezeu.

La Catedrala Patriarhală, trecerea dintre ani va fi marcată prin slujba de la miezul nopții

Au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Programul liturgic a început miercuri, când a fost adusă în Catedrala Patriarhală racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, aflată în patrimoniul Paraclisului istoric al Reședinței Patriarhale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Racla a fost așezată spre închinarea credincioșilor alături de celelalte sfinte moaște și va rămâne în Catedrală până vineri, 2 ianuarie 2026, ora 20:00.

După așezarea raclei, va fi săvârșită Vecernia unită cu Litia, iar de la ora 23:30 va avea loc Slujba de binecuvântare a trecerii dintre ani. Aceasta este alcătuită din Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, precum și din rugăciuni de mulțumire pentru anul care se încheie și de cerere pentru anul care începe.

