Tradiție greșită în Ajun de Crăciun. Românii o respectau cu... „sfințenie”. Părintele Vasile Ioana: Doamne ferește!

Pomana porcului este unul dintre cele mai vechi obiceiuri culinare din spațiul românesc. Mai mult decât o simplă mâncare, aceasta reprezintă o sărbătoare care are loc imediat după sacrificarea porcului. Cel puțin așa cred unii. Doar că... lucrurile sunt mai nuanțate.

Nu ar trebui să mâncăm alimente de porc înainte de Crăciun. Părintele Vasile Ioana a zis că preparatele tradiționale trebuie mâncate de Crăciun, după ce mergem la biserică.

Nu sărbătoriți Crăciunul înainte de Crăciun!

„Ajunare înseamnă post. Nu sărbătoriți Crăciunul înainte de Crăciun! Nu cred că vreunul dintre voi va mânca din carne până joi. Doamne ferește! Ferească Dumnezeu! Am avut experiențe foarte neplăcute de oameni care erau invitați în Ajun și mi-au zis:

„Ce să fac, părinte, dacă era pomana porcului?!”

Nu este valabilă pomana porcului până la Crăciun! Este o minciună. Este o tradiție greșită. Noi nu ar trebui să acceptăm tradițiile greșite. De aceea ar trebui să le spuneți celor dragi: „Nu mâncați de dulce!”

Așa ne pregătim de Crăciun: Mâncând de post. Nu mâncarea ne face fericiți, ci Dumnezeu. De El avem nevoie pentru a fi fericiți. Iubirea autentică ne face fericiți. De aceea vă rog să trăiți în iubire și respectați rânduielile bisericești până în noaptea de Ajun. Mâncăm de dulce joi, după Sfânta Liturghie. De Crăciun și până în Ajunul Bobotezii este dezlegare la toate. Însă vă îndemnăm să aveți măsură la toate!”, a zis părintele Vasile Ioana.

Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, a spus că putem mânca ce ne dorim (desigur, ideal ar fi de Crăciun), dar atenție! Cantitează contează. Adică putem să mâncăm carne în untură, cârnați, slănină, lebăr, tobă etc, dar atenție! Să nu depășim 100 de grame. În cazul în care suntem alergători de performanță... putem depăși numărul de grame. Dar dacă suntem sedentari și singura noastră plimbare este acasă - mașină - serviciu și înapoi, atunci da, asta este realitatea: nu ar trebui să depășim 100 de grame de alimente din „pomana porcului”.

„Mi-a zis un pacient că s-a îngrășat pentru că a fost Crăciunul. A fost pomana porcului. I-am zis bine că s-a dus la pomana porcului, dar că trebuia să se comporte omenește. Evident că mănânci carne prăjită în untură, slănină, lebăr, tobă, caltaboș, dar în total să fie 100 de grame! Atâta ai alergat, atâta mănânci! Eu nu te întreb ce ai mâncat, te întreb cât ai mâncat. Acest cât este îngrozitor. Nu există altă soluție... nu merge altfel”, a zis Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR.

