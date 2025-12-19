€ 5.0896
DCNews Sanatate Truc ieftin și la îndemâna oricui pentru a mânca mai puțin. Medicul Doru Negru: Cea mai bună botniță cu putință
Data publicării: 21:46 19 Dec 2025

EXCLUSIV Truc ieftin și la îndemâna oricui pentru a mânca mai puțin. Medicul Doru Negru: Cea mai bună botniță cu putință
Autor: Anca Murgoci

carnati friptura pexels-atelierbyvineeth-35251543 Friptură / pexels-atelierbyvineeth
 

Știți momentele acelea când vă este încontinuu poftă de ceva bun?

Cu siguranță le știți. Am trecut cel puțin o dată în viață pe lângă acea gară. Bine... recunoaștem... O dată pe săptămână. Sau chiar o dată pe zi... Bun... și ce facem? Cum ne luptăm cu poftele alimentare? 

Răspunsul este simplu: Cu guma de mestecat

Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a zis că acesta este un truc care ne ajută să nu mai mâncăm fără să conștientizăm. Dacă vreți... un fel de suzetă pentru adulți.

Mestecatul gumei este cea mai bună botniță cu putință

„Noi nu mai mâncăm de foame, ci mâncăm de drag, de plăcere, numai de foame nu. Uneori recomand guma de mestecat. Dacă americanii au dinții aceia frumoși, îi iau și din cauza sportului național... mestecatul de gumă. Mestecatul gumei este cea mai bună botniță cu putință.

Cu gumă în gură poți să fumezi, poți să bei, dar nu poți să mănânci. Ca să mănânci, trebuie să scoți guma și atunci conștientizezi că mănânci. Mai mult de jumătate din ce mâncăm... nici nu ne dăm seama că mâncăm. Băgăm sub nas fără să ne dăm seama. Este ca suzeta la bebeluși. Le-o dai ca să tacă din gură. Este și asta o metodă de a te abține de la excesul de mâncare”, a zis Doru Negru, medic primar Diabet și Boli Interne, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce iubim, de fapt, atât de mult cozonacul? Dr. Doru Negru (Sanador): Ideea de sănătos s-a dus dracului 

doru negru
sanador
