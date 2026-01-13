Colegiul Medicilor cere o nouă lege a malpraxisului. Ce spune despre cazul celor doi copii operați la Constanța ajunși în moarte cerebrală

Una dintre priorităţile Colegiului Medicilor din România (CMR) pentru anul 2026 este adoptarea unei noi legi a malpraxisului, susține preşedintele forului, Cătălina Poiană. Potrivit acesteia, actuala formă a legii este utilă doar firmelor de asigurări şi nu medicilor sau pacienţilor.

„În actuala ei formă, legea malpraxisului nu este de folos nici pacientului, nu este de folos nici medicului, nu este de folos nici sistemului de sănătate, ci doar firmelor de asigurare. Şi atunci, cred că o cheie a succesului în ceea ce priveşte o nouă lege a malpraxisului este transparenţa şi este asigurarea siguranţei actului medical în beneficiul pacientului, cu prevederi echidistante în ceea ce priveşte atât pacientul, cât şi medicul. Şi cu certitudine, în acest an, aceasta va fi o prioritate la Colegiul Medicilor din România pentru a începe demersurile către această iniţiativă”, a declarat Cătălina Poiană, luni seară, la Mediaka TV.

Totodată, aceasta subliniat că în condiţiile în care Colegiul Medicilor nu poate avea iniţiativă legislativă, instituția colaborează şi oferă ”întregul sprijin şi susţinere logistică pentru aceste reglementări din sistemul de sănătate”.

Președinta Colegiului Medicilor, despre cazul celor doi copii operați la Constanța ajunși în moarte cerebrală

Președinta Colegiului Medicilor a vorbit și despre cazul celor doi copii internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța care au intrat în moarte cerebrală imediat după ce au fost supuși unor interveții chirurgicale.

„În ceea ce priveşte cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală, Colegiul Medicilor din Constanţa, care este colegiu teritorial, s-a autosesizat. Aceasta este reglementarea în ceea ce priveşte activitatea noastră: dacă nu există o plângere făcută de familie către Colegiul Medicilor teritorial, în situaţiile în care există asemenea cazuri grave, acolo unde trebuie într-adevăr verificată calitatea actului medical şi situaţia în care s-au întâmplat lucrurile, un colegiu teritorial se poate autosesiza şi acest lucru a fost deja făcut de Colegiul Medicilor din Constanţa, pentru ambele cazuri” a mai declarat dr. Cătălina Poiană pentru sursa citată.

Reamintim în acest context că reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au declanşat o anchetă internă în urma acestor cazuri. Totodată, Ministerul Sănătății a trimis la spitalul din Constanța pentru a efectua verificări, după ce cei doi copii, de 2 și 6 ani, au ajuns în moarte cerebrală în urma complicațiilor unor intervenții chirurgicale, iar părinții au acuzat cadrele medicale de neglijență.