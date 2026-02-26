Linia 479, prelungită până în Glina

Astfel, este asigurată călătorilor din zonă o legătură directă cu Piața Sudului, unde există posibilități multiple de transbordare către diferite puncte de interes ale Municipiului București.

Traseul liniei 479 va fi următorul:

- pe sensul spre „Piața Sudului”: „Complex Rezidențial Allegria”, DN 4 – Șos. București-Oltenița, întoarcere în sensul giratoriu de la Agropol și efectuarea stației „Agropol”, revenire pe DN 4 – Șos. București-Oltenița și continuarea pe traseul actual până la capătul „Piața Sudului”.

- pe sensul spre „Complex Rezidențial Allegria”: „Piața Sudului”, traseul actual până la stația „Agropol”, apoi pe DN 4 – Șos. București-Oltenița, până la „Complex Comercial Allegria”.