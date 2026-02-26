€ 5.0955
DCNews Stiri Linia 479, prelungită până în Glina
Data publicării: 14:25 26 Feb 2026

Linia 479, prelungită până în Glina
Autor: D.C.

liniile-de-autobuz-100--203-si-205--trasee-modificate-in-weekend--cum-se-va-circula_47371500 Sursa foto: Agerpres

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a decis ca, de sâmbătă, 28 februarie, traseul liniei 479 să fie prelungit de la actualul capăt, Agropol, până la Complexul Rezidențial Allegria.

Astfel, este asigurată călătorilor din zonă o legătură directă cu Piața Sudului, unde există posibilități multiple de transbordare către diferite puncte de interes ale Municipiului București.

Traseul liniei 479 va fi următorul:

- pe sensul spre „Piața Sudului”: „Complex Rezidențial Allegria”, DN 4 – Șos. București-Oltenița, întoarcere în sensul giratoriu de la Agropol și efectuarea stației „Agropol”,  revenire pe DN 4 – Șos. București-Oltenița și continuarea pe traseul actual până la capătul „Piața Sudului”.

- pe sensul spre „Complex Rezidențial Allegria”: „Piața Sudului”, traseul actual până la stația „Agropol”, apoi pe DN 4 – Șos. București-Oltenița, până la „Complex Comercial Allegria”.

