Decizia magistraților de la Curtea de Apel în cazul femeii din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri, ca nefondată, contestaţia formulată de femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama pentru avere, cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta rămâne în arest preventiv, transmite Agerpres.

"Respinge contestaţia formulată de contestatoarea-inculpată Păştină Amiana împotriva încheierii penale nr. 18/2026 din data de 19.02.2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 388/85/2026, pe care o menţine. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp, obligă contestatoarea-inculpată la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă", se arată în soluţia pe scurt publicată pe portalul CA Alba Iulia.

Arestul preventiv, prelungit până pe 27 martie

Săptămâna trecută, Tribunalul Sibiu a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi, în consecinţă, a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de câte 30 zile, începând cu data de 26 februarie până la data de 27 martie inclusiv, faţă de fiecare din cele două inculpate cercetate pentru omor calificat.

Cealaltă inculpată, asistenta medicală, nu a depus contestaţie împotriva deciziei Tribunalului Sibiu.

Și fosta logodnică a lui Adrian Kreiner este cercetată în stare de arest preventiv

Reamintim că Adriana Viliginschi, inculpată și ea în acest dosar, este de asemenea cercetată în stare de arest preventiv pentru acuzaţia de complicitate la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, ucis în 2023 în timpul unui jaf, este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.

"Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cum ar fi fost femeia ajutată de fosta logodnică a lui Adrian Kreiner

Potrivit procurorilor, "complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat".

Precizăm faptul că Adriana Viliginschi are calitatea de parte civilă într-un alt dosar aflat pe rolul CA Alba Iulia, cel privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner.