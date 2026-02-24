€ 5.0968
Data actualizării: 08:20 24 Feb 2026 | Data publicării: 08:18 24 Feb 2026

Incendiu devastator la o brutărie din Harghita
Autor: Doinița Manic

imagine cu un cuptor, pâine coaptă În urma incendiului au ars aproximativ 400 mp. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

O brutărie din Harghita a fost cuprinsă de un incendiu puternic.

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de luni spre marţi la acoperişul unei brutării din localitatea Lunca de Sus, județul Harghita.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentul de ISU Miercurea-Ciuc au intervenit pentru localizarea şi stingerea focului, alături de echipaje ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile Lunca de Sus şi Lunca de Jos, transmite Agerpres.

Incendiul a distrus aproximativ 400 mp din acoperişul brutăriei

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, la sosirea echipajelor de intervenţie incendiul cuprinsese o suprafaţă de aproximativ 300 metri pătraţi din acoperişul brutăriei, cu posibilitate de propagare la întregul acoperiş.

Cauza incendiului

Pompierii au acţionat pentru localizarea şi lichidarea incendiului, în urma căruia au ars circa 400 metri pătraţi de material lemnos din acoperiş, documente, materii prime şi auxiliare, utilaje şi sistemul fotovoltaic al clădirii.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului ar putea fi un scurtcircuit electric, a precizat ISU Harghita. 

harghita
incendiu
brutarie
