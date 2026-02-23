€ 5.0968
Data publicării: 12:30 23 Feb 2026

ANAF verifică 62 de firme de pază pentru taxe și contribuții neachitate
Autor: Tiberiu Vasile

ANAF a declanșat controale la 62 de firme de protecție și pază, vizând posibila neplată a taxelor și contribuțiilor. Inspectorii verifică atât sediile societăților, cât și peste 300 de locații.

ANAF a început luni verificări la scară națională în sectorul firmelor cu activități de proteție și pază, vizând direct 62 de societăți. Autoritățile semnalează un risc fiscal important, legat de posibila neplată a taxelor și contribuțiilor către stat.

Analiză de risc și selecția firmelor

Potrivit unui comunicat oficial al instituției, "seleția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate."

Controalele nu se limitează la birouri. Inspectori ANAF verifică atât sediile firmelor, cât și peste 300 de locații unde personalul societăților își desfășoară activitatea, pentru a compara situația reală din teren cu evidențele contabile și obligațiile fiscale declarate.

Suspiciuni vizate de autorități

"Acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind:

- utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;

- încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate;

- utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse;

- evidențierea incompletă a veniturilor și cheltuielilor în contabilitate.

Controalele Antifraudă se desfășoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, în vederea identificării și sancționării muncii nedeclarate, precum și a altor încălcări ale legislației muncii", a mai transmis ANAF.

CITEȘTE ȘI: Top platforme care simplifică raportările fiscale și transmiterea datelor către ANAF
 

anaf
paza
