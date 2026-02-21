€ 5.0974
DCNews Stiri Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc afectat de incendiu: L-am luat ca şi când ar fi fost copilul meu
Data publicării: 19:34 21 Feb 2026

Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc afectat de incendiu: L-am luat ca şi când ar fi fost copilul meu
Autor: Tiberiu Vasile

Un polițist local din Iași a salvat un bebeluș dintr-un bloc afectat de incendiu: L-am luat ca şi când ar fi fost copilul meu Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Un poliţist local din municipiul Iaşi a reuşit să salveze, sâmbătă, un bebeluş dintr-un bloc de pe Şoseaua Nicolina, care era inundat de fum, după ce a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul şase al unui imobil.

Un poliţist local din municipiul Iaşi a reuşit să salveze, sâmbătă, un bebeluş dintr-un bloc de pe Şoseaua Nicolina, care era inundat de fum, după ce a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul şase al unui imobil.

"La momentul producerii evenimentului nu se aflau persoane în interiorul locuinţei. În urma primirii unui apel în Dispeceratul Integrat ISU - SMURD Iaşi, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, la locul solicitării au fost direcţionate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 de Pompieri Iaşi", a informat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Apelul a fost auzit şi de un poliţist local aflat în zonă. El a aflat de la una dintre persoanele evacuate că bebeluşul şi părinţii lui rămăseseră în imobil.

 "Am reuşit să iau bebeluşul, ca şi când ar fi fost copilul meu de acasă. Am şi eu o fetiţă acasă"

"Când am ajuns, la faţa locului pompierii erau deja în acţiune, desfăşuraseră toate mijloacele de intervenţie şi stingere. Am încercat să asigurăm perimetrul pentru a facilita intervenţia. Una dintre persoane ne-a informat că la etajul şapte este o fetiţă care nu a fost evacuată. (...) După ce am discutat cu pompierii şi am stabilit că intervenţia se poate face în siguranţă, am urcat la etajul unde se manifesta incendiul, iar la apartamentul indicat erau două persoane, un bărbat şi o femeie care avea un bebeluş în braţe. Erau pregătiţi cu toţii pentru a fi evacuaţi, dar nu au putut coborî deoarece casa scării era inundată de fum şi erau temperaturi înalte. Am reuşit să iau bebeluşul, ca şi când ar fi fost copilul meu de acasă. Am şi eu o fetiţă acasă. Am reuşit să ne evacuăm. Ajunşi jos am informat că mai este un apartament de evacuat. Intervenţia a fost un efort comun. Meritul este cu predilecţie al pompierilor, care au asigurat condiţii sigure de intervenţie", a declarat poliţistul local Dan Alexandru.

Între timp incendiul a fost stins, casa scării a fost ventilată.

"Zece persoane, dintre care nouă adulţi şi un minor, au fost asistate şi sprijinite la evacuare în condiţii de siguranţă. În urma incendiului au ars opt uşi din lemn, elemente de tâmplărie, obiecte de mobilier, materiale textile şi produse electrocasnice, iar pereţii locuinţei au fost afectaţi pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Intervenţia a fost finalizată cu succes, pompierii acţionând pentru ventilarea şi degajarea fumului din apartament, precum şi pentru înlăturarea oricărui risc de reaprindere. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spaţii închise, respectiv o candelă lăsată nesupravegheată", a informat ISU Iaşi, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Polițist de frontieră din Bihor, reținut pentru mită: Ar fi dus șoferul la bancomat cu autospeciala să scoată bani
 

iasi
incendiu
politisti
