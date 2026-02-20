€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Ungaria blochează 90 de mld. de euro pentru Ucraina
Data actualizării: 22:12 20 Feb 2026 | Data publicării: 22:05 20 Feb 2026

BREAKING NEWS Ungaria blochează 90 de mld. de euro pentru Ucraina
Autor: Roxana Neagu

Szijjarto ungaria externe foto Agerpres

Ungaria anunță că blochează banii pentru Ucraina.

Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană până când tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba va fi reluat, a declarat vineri ministrul de Externe, Peter Szijjarto.

Acuzații de șantaj, cu Bruxelles-ul complice

”Blocăm împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până când tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba va fi reluat.

Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului petrolului în coordonare cu Bruxelles-ul și opoziția maghiară pentru a crea perturbări ale aprovizionării în Ungaria și a crește prețurile combustibililor înainte de alegeri.

Prin blocarea tranzitului petrolului către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE-Ucraina, încălcându-și angajamentele față de Uniunea Europeană. Nu vom ceda acestui șantaj”, a transmis Szijjarto, pe X.

Kievul susține că un atac rusesc a avariat conducta Drujba luna trecută. Dar premierul ungar Viktor Orban, precum și cel slovac, Robert Fico, susțin că reparațiile s-au încheiat, însă Ucraina menține conducta blocată, într-o acțiune de șantaj politic față de Budapesta. Asta pentru că Viktor Orban refuză să susține Ucraina în războiul cu Rusia, precum și pentru că se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE. 

Totodată, Szijjarto a anunțat că Ungaria a suspendat livrările de motorină către Ucraina, livrări ce vor fi reluate numai după deblocarea conductei Drujba. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ungaria
ucraina
ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Un ieșean a lăsat-o cu cu gura căscată pe Carmen Tănase la "Românii au talent": "Cred că stau în fața unui geniu"! - VIDEO
Publicat acum 9 minute
România, Moldova și Ucraina au semnat un acord în securitate cibernetică: Front comun împotriva ameninţărilor
Publicat acum 21 minute
Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: ”Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”
Publicat acum 27 minute
Ungaria blochează 90 de mld. de euro pentru Ucraina
Publicat acum 41 minute
Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri. Alexandru Mironov: Bântuie cerul planetei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Surpriză la ProTV! Revine o emisiune
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Politicianul-cheie privind vizita lui Nicușor Dan la Washington. Adrian Năstase: Să fim conștienți de acest lucru
Publicat acum 12 ore si 53 minute
Nicușor Dan - Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 11 ore si 18 minute
A revenit emisia după 5 ore la B1 TV / update
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Nicușor Dan, imagine tare. „Știți cine e în poza asta? Ce a făcut el și ce am făcut noi?” / foto în articol
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close