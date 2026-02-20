Ungaria blochează 90 de mld. de euro pentru Ucraina

Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană până când tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba va fi reluat, a declarat vineri ministrul de Externe, Peter Szijjarto.

Acuzații de șantaj, cu Bruxelles-ul complice

”Blocăm împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până când tranzitul petrolului către Ungaria prin conducta Drujba va fi reluat.

Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului petrolului în coordonare cu Bruxelles-ul și opoziția maghiară pentru a crea perturbări ale aprovizionării în Ungaria și a crește prețurile combustibililor înainte de alegeri.

Prin blocarea tranzitului petrolului către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE-Ucraina, încălcându-și angajamentele față de Uniunea Europeană. Nu vom ceda acestui șantaj”, a transmis Szijjarto, pe X.

Kievul susține că un atac rusesc a avariat conducta Drujba luna trecută. Dar premierul ungar Viktor Orban, precum și cel slovac, Robert Fico, susțin că reparațiile s-au încheiat, însă Ucraina menține conducta blocată, într-o acțiune de șantaj politic față de Budapesta. Asta pentru că Viktor Orban refuză să susține Ucraina în războiul cu Rusia, precum și pentru că se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Totodată, Szijjarto a anunțat că Ungaria a suspendat livrările de motorină către Ucraina, livrări ce vor fi reluate numai după deblocarea conductei Drujba.