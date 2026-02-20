€ 5.0974
DCNews Sport ”U” Cluj, la un pas de play-off după rezultatul cu FC Botoșani. Presiune uriașă pe FCSB, FC Argeș și CFR Cluj
Data actualizării: 23:16 20 Feb 2026 | Data publicării: 23:11 20 Feb 2026

”U” Cluj, la un pas de play-off după rezultatul cu FC Botoșani. Presiune uriașă pe FCSB, FC Argeș și CFR Cluj
Autor: Andrei Itu

cs-mioveni---u-cluj--prima-victorie-din-superliga-pentru-clujeni---vezi-unicul-gol-al-meciului_43580600 Ilustriativ Universitatea Cluj - Foto arhivă Andrei Itu - DC News

Universitatea Cluj a făcut un pas important spre calificarea în play-off, după rezultatul cu FC Botoșani.

Șepcile Roșii au învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 1-3 (1-2), vineri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

Golurile clujenilor au fost marcate de Jovo Lukic (4, 14), care a ajuns la 13 reuşite în acest sezon. Lukic este golgheterul campionatului, la egalitate cu Alexandru Dobre de la Rapid.

Botoșani a revenit în joc prin golul lui Hervin Ongenda (19), dar Universitatea și-a majorat avantajul după pauză, pe contraatac, prin reușita lui Mouhamadou Drammeh (55).

Universitatea Cluj are 5 victorii în ultimele 6 etape

”U” are cinci victorii în ultimele şase etape, iar FC Botoşani are o singură victorie în ultimele zece meciuri. 

Victoria Universității complică finalul de sezon regulat, echipele adverse din partea superioară fiind presate să obțină rezultate pozitive, într-o luptă strânsă pentru calificarea în primele șase echipe care merg în play-off.

Universitatea Cluj a acumulat 48 de puncte, se află pe locul 4, play-off-ul fiind extrem de aproape. De cealaltă parte, FC Botoșani riscă să nu prindă primele 6 locuri, fiind pe poziția a 7-a, la un punct distanța de ocupanta locului 6, FC Argeș, dar care de disputat meciul din cadrul etapei a 28-a.

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP Puncte


1 Universitatea Craiova 27 15 8 4 47-25 53
2 FC Dinamo Bucureşti 27 14 10 3 41-23 52
3 Rapid Bucureşti 27 14 7 6 42-27 49
4 Universitatea Cluj 28 14 6 8 41-26 48
5 CFR Cluj 27 12 8 7 43-38 44
6 FC Argeş 27 13 4 10 35-28 43

-----------
7 FC Botoşani 28 11 9 8 36-25 42
8 UTA Arad 28 11 9 8 35-38 42
9 Oţelul Galaţi 28 11 8 9 39-26 41
10 FCSB 27 11 7 9 39-34 40
11 Farul Constanţa 27 10 7 10 38-33 37
12 Petrolul Ploieşti 27 6 10 11 21-28 28
13 FK Csikszereda 27 6 7 14 26-56 25
14 Unirea Slobozia 27 7 3 17 26-41 24
15 FC Hermannstadt 27 3 8 16 23-47 17
16 Metaloglobus 27 2 5 20 21-58 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, conform Agerpres.

Vezi și - Arbitrul Radu Petrescu, sancționat dur după gafa uriașă din Petrolul - FC Argeș

u cluj
fc botosani
