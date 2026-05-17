Universitatea Craiova - U Cluj, ”finala campionatului”. Duminică seară se poate decide campioana

După ce a câștigat Cupa României zilele trecute, CS Universtiatea Craiova, antrenată de Filipe Coelho, se află la 90 de minute și de câștigarea campionatului, în cazul unei victorii. Dacă se va impune pe Stadionul ”Oblemenco”, cu tribunele arhipline de suporteri, echipa in din Bănie va fi campioana României.

Pe de altă parte, Universitatea Cluj, antrenată Cristiano Bergodi, dacă va reuși cel puțin o remiză, deznodământul Superligii se va amâna pentru ultima etapă.

În etapa a 10-a, Universitatea Craiova va juca, în Giulești, contra formației Rapid București, iar Universitatea Cluj va primi vizita lui Dinamo București.

Ce a declarat antrenorul Coelho, înainte de CS Universitatea Craiova - U Cluj

”Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul. Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla.

Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul (n.r. Cupa României), dar era bine și înainte.

Vreau să le mulțumesc fanilor pentru ceea ce au făcut până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că legătura dintre noi și suporteri este mai bună și acum avem o conexiune puternică pentru că echipa merge bine”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă permergătoare meciului Craiova - U Cluj.

Cristiano Bergodi speră la un arbitraj corect în CSU Craiova - Universtitatea Cluj

Delegarea arbitrului Marcel Bîrsan la centru la ”finala campionatului” a generat numeroase controverse, dar antrenorul clujenilor Cristiano Bergodi are încredere că nu vor exista erori de arbitraj.

”Eu sper ca arbitrajul să fie OK, cred că va fi unul dintre cei mai buni `centrali` din România. Este important și la VAR să fie persoana potrivită pentru un astfel de meci. VAR a devenit ceva foarte important.

Nu mai e important doar ca arbitrul de pe teren să fie atent, la ce viteză este pe gazon. Va fi Marcel Bîrsan la meci? Eu l-am considerat întotdeauna un arbitru bun.

Nu mă gândesc la asta, chiar dacă Universitatea Craiova a fost avantajată în două meciuri de arbitraj, cu CFR Cluj și cu Dinamo, în două faze interpretabile...”, a declarat Cristiano Bergodi.