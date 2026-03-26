Turcia 0 - 0 România, primul pas către CM2026. Tricolorii „vor da totul pentru calificare“ / livetext

Minutul 9: Primul șut pe poartă al turcilor.

Minutul 4: Lovitură liberă pentru Turcia. Din fericire, România scoate mingea din jumătatea proprie.

Minutul 1: A început partida dintre Turcia și România!

Update: Echipele de start

România: Ionuț Radu – N. Bancu, A. Burcă, R. Drăgușin, A. Rațiu – V. Dragomir, I. Hagi (căpitan), R. Marin – V. Mihăilă, D. Bîrligea, D. Man. Selecționer: Mircea Lucescu

Turcia: U. Cakir – M. Muldur, S. Akaydin, A. Bardakci, F. Kadioglu – I. Yuksek, H. Calhanoglu, B. A. Yilmaz, A. Guler, K. Yildiz – K. Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella.

Știrea inițială:

Joi, 26 martie 2026, începând cu ora 19:00, echipa națională de fotbal a României va evolua împotriva selecționatei Turciei, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de „Tupraş Stadium”.

Dacă va învinge naționala turcă, Tricolorii vor întâlni în meciul final de la baraj învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Jucătorul turc Arda Guler, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, prilejuită de barajul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, că o victorie în faţa României va fi greu de obţinut având în vedere că "tricolorii" vor da totul pentru calificare.

"Ştiu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc şi pe antrenorul echipei României, a lucrat şi aici în Turcia. Noi suntem concentraţi pentru calificarea la Cupa Mondială. Ştiu că şi România va face tot ce poate pentru această calificare şi au o echipă destul de bună. Le urez şi lor succes. Mă gândesc că nu va fi uşor să ne calificăm, pentru că este un singur meci. Românii vor da totul pe teren până la ultima picătură de energie şi de aia mă gândesc că nu va fi atât de uşor", a declarat Arda Guler.

Jucătorul celor de la Real Madrid a afirmat totodată că se simte onorat de comparaţia cu fosta glorie a fotbalului românesc Gheorghe Hagi: "Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Gheorghe Hagi, un jucător foarte cunoscut aici în Turcia şi peste tot în lume".

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.