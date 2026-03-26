Stiri Turcia 0 - 0 România, primul pas către CM2026. Tricolorii „vor da totul pentru calificare" / livetext
Data actualizării: 19:11 26 Mar 2026 | Data publicării: 16:25 26 Mar 2026

Turcia 0 - 0 România, primul pas către CM2026. Tricolorii „vor da totul pentru calificare“ / livetext
Autor: Ioan-Radu Gava

echipa-nationala-a-romaniei-fotbal-spectatori-2_61018200 Sursa foto: Agerpres / Miză uriașă pentru ”tricolori” la CM 2026

România joacă, joi seara, la Istanbul, împotriva selecționatei Republicii Turcia, în primul meci de la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026.

Minutul 9: Primul șut pe poartă al turcilor. 

Minutul 4: Lovitură liberă pentru Turcia. Din fericire, România scoate mingea din jumătatea proprie.

Minutul 1: A început partida dintre Turcia și România!

Update: Echipele de start

România: Ionuț Radu – N. Bancu, A. Burcă, R. Drăgușin, A. Rațiu – V. Dragomir, I. Hagi (căpitan), R. Marin – V. Mihăilă, D. Bîrligea, D. Man. Selecționer: Mircea Lucescu

Turcia: U. Cakir – M. Muldur, S. Akaydin, A. Bardakci, F. Kadioglu – I. Yuksek, H. Calhanoglu, B. A. Yilmaz, A. Guler, K. Yildiz – K. Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella.

Știrea inițială:

Joi, 26 martie 2026, începând cu ora 19:00, echipa națională de fotbal a României va evolua împotriva selecționatei Turciei, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de „Tupraş Stadium”.

Dacă va învinge naționala turcă, Tricolorii vor întâlni în meciul final de la baraj învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

DC News transmite în format LIVETEXT meciul dintre „Tricolori” și turci. Rămâneți alături de noi pentru cele mai noi informații de la Istanbul.

Știre în curs de actualizare...

CITEȘTE ȘI                -               Ce scrie presa turcă despre tricolori și Mircea Lucescu, înaintea meciului României cu Turcia: Jucătorii români considerați „cei mai periculoși”

_______/_

Jucătorul turc Arda Guler, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, prilejuită de barajul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, că o victorie în faţa României va fi greu de obţinut având în vedere că "tricolorii" vor da totul pentru calificare.

"Ştiu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc şi pe antrenorul echipei României, a lucrat şi aici în Turcia. Noi suntem concentraţi pentru calificarea la Cupa Mondială. Ştiu că şi România va face tot ce poate pentru această calificare şi au o echipă destul de bună. Le urez şi lor succes. Mă gândesc că nu va fi uşor să ne calificăm, pentru că este un singur meci. Românii vor da totul pe teren până la ultima picătură de energie şi de aia mă gândesc că nu va fi atât de uşor", a declarat Arda Guler.

Jucătorul celor de la Real Madrid a afirmat totodată că se simte onorat de comparaţia cu fosta glorie a fotbalului românesc Gheorghe Hagi: "Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Gheorghe Hagi, un jucător foarte cunoscut aici în Turcia şi peste tot în lume".

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Vezi pete sau linii în câmpul vizual? Când trebuie să mergi la medic
Publicat acum 39 minute
Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR
Publicat acum 59 minute
Georgiana Teodorescu AUR-ECR: Toți cei care ajung ilegal în Europa trebuie retrimiși, cât mai repede posibil, în țările lor de origine!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Tragedie în Bihor: Un pieton a murit după ce a fost acroșat de un tractor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 11 ore si 50 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 39 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
