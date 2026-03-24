DCNews Sport Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
Data publicării: 15:49 24 Mar 2026

Autor: Andrei Itu

cartonas-rosu-arbitru-u-cluj-uta-arad_33643000 Foto Pexels / arbitru

România va juca, pe 26 martie, contra Turciei în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Arbitrul francez Francois Letexier va conduce semifinala decisivă de joi, 26 martie 2026, dintre România şi Turcia. Arbitri asistenţi vor fi Cyril Mugnier şi Mehdi Rahmouni. Al patrulea oficial delegat este Benoît Bastien, conform site-ului UEFA.

Observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat Elmir Pilav din Bosnia, iar delegatul din partea forului continental va fi Emil Ubias din Cehia.

Meciurile în care Francois Letexier a arbitrat România

Francois Letexier a arbitrat finala EURO 2024. Francezul va arbitra pentru a patra oară o partidă a tricolorilor. Precedentele trei partide au fost meciurile: Lituania - România 1-2 (pe 11 octombrie 2018), România - Irlanda de Nord 1-1 (pe 4 septembrie 2020) și Israel - România 1-2 (pe 18 noiembrie 2023), partidă care a adus calificarea la EURO 2024.

Turcia - România, joi 26 martie 2026

Echipa naţională de fotbal a României va disputa contra Turciei, joi, semifinala decisivă în play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026. Meciul va fi la Istanbul, joi 26 martie 2026, de la ora 19:00. Dacă va trece de Turcia, România va juca pe 31 martie, de la ora 21:45, partida decisivă de calificare la CM 2026 contra învingătoarei meciului Kosovo - Slovenia.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Mihai Daraban: „În România, dialogul social se termină cu poza de grup”
Publicat acum 17 minute
De când scad temperaturile și vin ploile. Elena Mateescu (ANM), cum va fi vremea de Florii și de Paște
Publicat acum 18 minute
Trei scenarii pentru coaliția de guvernare. De ce nu vrea PSD să-l schimbe pe Ilie Bolojan acum
Publicat acum 19 minute
Marco Rubio va participa vineri la o reuniune G7 în Franța: Domeniile de interes vor fi războaiele şi ameninţările la adresa păcii
Publicat acum 23 minute
Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 18 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 4 ore si 55 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25:Iran: Un radical ce a comandat Gardienii Revoluţiei, numit în locul pragmaticului Larijani
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
