Barajul România-Turcia pentru Cupa Mondială 2026 va fi arbitrat de Francois Letexier

Arbitrul francez Francois Letexier va conduce semifinala decisivă de joi, 26 martie 2026, dintre România şi Turcia. Arbitri asistenţi vor fi Cyril Mugnier şi Mehdi Rahmouni. Al patrulea oficial delegat este Benoît Bastien, conform site-ului UEFA.

Observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat Elmir Pilav din Bosnia, iar delegatul din partea forului continental va fi Emil Ubias din Cehia.

Meciurile în care Francois Letexier a arbitrat România

Francois Letexier a arbitrat finala EURO 2024. Francezul va arbitra pentru a patra oară o partidă a tricolorilor. Precedentele trei partide au fost meciurile: Lituania - România 1-2 (pe 11 octombrie 2018), România - Irlanda de Nord 1-1 (pe 4 septembrie 2020) și Israel - România 1-2 (pe 18 noiembrie 2023), partidă care a adus calificarea la EURO 2024.

Turcia - România, joi 26 martie 2026

Echipa naţională de fotbal a României va disputa contra Turciei, joi, semifinala decisivă în play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026. Meciul va fi la Istanbul, joi 26 martie 2026, de la ora 19:00. Dacă va trece de Turcia, România va juca pe 31 martie, de la ora 21:45, partida decisivă de calificare la CM 2026 contra învingătoarei meciului Kosovo - Slovenia.