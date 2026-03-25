Turcia - România, joi seară, la Istanbul. Echipa de start a Tricolorilor și posturile TV care transmit partida

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Istanbul, înaintea partidei Turcia - România, din barajul pentru Cupa Mondială de fotbal, că şi-ar fi dorit ca ambele echipe pe care le-a antrenat să se califice la turneul final.

"Este un joc extrem de important. Vom face tot ce este posibil să merităm această calificare. Ambianţa din jurul acestei meci este extraordinară, deşi mă aşteptam să dea dreptul mai multor suporteri români să fie aici, aş fi sperat la cel puţin 30% din public să fie din România, pentru că am meritat să fim aici. Şi Turcia merită să fim aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii şi profesionale şi de viaţă. Îmi face mare plăcere să revin în general pe stadioanele turceşti, pentru că sunt printre cele mai frumoase şi pline de performanţă. Nu întâmplător cupele europene (finalele) se joacă aici. Am fost mulţumit că se joacă la Beşiktaş atunci când am auzit, pentru că aş fi vrut să revin de pe poziţia de antrenor. Îmi face mare plăcere să fiu prezent aici. Mi-aş fi dorit ca Turcia şi România să fie împreună la Campionatul Mondial. Nu se poate acest lucru, din păcate. Echipa mai bună trebuie să califice, indiferent care va fi asta va merita, pentru că Estul Europei merită să fie la Campionatul Mondial", a declarat Lucescu.

"M-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine. Atunci când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa, sunt mai mulţi jucători tineri care după cinci-şase ani sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ceea ce au reuşit la naţionala Turciei. Astea sunt nostalgiile omului la vârsta mea, dar disponibilitatea profesională trebuie să fie maximă. Le-am povestit şi jucătorilor despre tot ce se întâmplă în Turcia, să nu uităm că atunci când am plecat de la Beşiktaş mai aveam doi ani de contract şi am spus ca toţi banii să fie folosiţi pentru a adânci stadionul cu încă 4 metri şi a ajuns să fie unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume prin atmosfera care se creează aici", a completat reputatul tehnician.

Mircea Lucescu consideră că indiferent de componenţa echipei Turciei, jucătorii români au capacitatea de a-şi domina adversarii: "Indiferent cine va juca în echipa Turciei, jucătorii noştri au valoare astfel încât să-şi domine adversarii. Vom vedea mâine ce se va întâmpla, nu putem discuta astăzi înainte de meci ce să va putea întâmpla. În cele din urmă echipele care vor intra pe teren vor decide rezultatul final".

În ceea ce îl priveşte pe valorosul jucător turc Arda Guler, Lucescu a afirmat că acesta depinde şi el de coechipierii săi.

"Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de faţă, dar se poate vorbi şi despre mulţi alţii jucători tineri turci care au reuşit să ajungă în echipe puternice europene şi care pot să-şi dovedească valoarea la echipa naţională. Arda depinde şi el de valoarea celorlalţi jucători, fotbalul se joacă în echipă. Eu respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, pe care îl cunosc de foarte mult timp. Eu cred în jucătorii mei la fel cum cred în talentul jucătorilor turci", a mai spus Lucescu.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Radu Drăguşin: Cu Turcia trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial

Fundaşul Radu Drăguşin a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că România trebuie să demonstreze că merită să se califice la Cupa Mondială în barajul cu Turcia, care va fi decis de detalii şi nu de valoarea celor două formaţii.

"Îl vedem ca pe un meci decisiv, cu siguranţă. Un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial şi asta vom arăta pe teren. Bineînţeles că noi credem în calificare, dacă nu am fi crezut nu mai eram aici. Atmosfera este bună la echipă, este pozitivă, încrezătoare, dar nu este de ajuns. Am pregătit foarte bine acest meci şi detaliile vor face diferenţa suntem pregătiţi pentru mâine şi trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondiale", a declarat Drăguşin.

Jucătorul lui Tottenham spune că România este pregătită să înfrunte ostilitatea publicului de pe stadionul echipei Beşiktaş, din Istanbul.

"Cu siguranţă mâine publicul va fi foarte 'cald'. Am jucat şi cu echipa de club în Turcia. Aici ne aşteptăm la un mediu ostil, dar nu este nimic să nu putem trece peste şi să ne aplicăm planul mâine. Contează foarte mult suportul pe care îl avem de la fani, chiar dacă nu jucăm acasă. Ne fac să ne simţim ca şi cum am fi acasă. Şi noi îi simţim mereu de pe teren, simţim când că ne împing de la spate când, cântă pentru şi noi credem că împreună putem realiza lucruri importante", a adăugat acesta.

În ceea ce priveşte situaţia sa de la echipa de club, unde nu a mai jucat foarte mult după accidentarea de anul trecut, Drăguşin a spus că nu are nicio legătură cu naţionala României: "Situaţia de la club nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la echipa naţională. Eu sunt bine".

"Contează venirea lui Ionuţ Radu, este un jucător foarte important, are prestaţii excelente în La Liga şi prezenţa lui va fi un plus. La echipa naţională însă contează foarte mult grupul şi atmosfera, pentru că asta ne-a permis să facem lucruri importante pentru România. Este important ca atunci când unul sau altul nu este prezent, cel care vine pe postul lui să îşi facă datoria", a mai spus fundaşul român.

Echipa de start a Tricolorilor, făcută de Mircea Lucescu. Unde poți vedea Turcia - România

Ionuț Radu era anunțat ca titular, însă accidentarea sa din partida dintre Celta Vigo și Alaves l-a scos inițial din calcule. Până la urmă s-a descoperit că acesta nu are o problemă medicală care să îl împiedice să joace și va intra pe teren încă din primele minute, potrivit Eurosport.

Linia defensivă era deja bătută în cuie, aceasta urmând să fie formată din Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicușor Bancu. Modificări nu vor apărea în atac, iar Mircea Lucescu va încerca să obțină calificarea cu Dennis Man, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă în teren.

Marele semn de întrebare viza postul de mijlocaș defensiv. Era clar că Ianis Hagi și Vlad Dragomir se vor afla în primul 11, însă poziția fotbalistului de la Pafos nu era decisă. Practic, el ar fi putut să joace în spatele lui Hagi și Răzvan Marin sau să facă echipă alături de fotbalistul de la Alanyaspor, în timp ce în spatele lor să se regăsească Vladimir Screciu. În cele din urmă, Dragomir, Hagi și Răzvan Marin au cele mai mari șanse să formeze linia mediană.

Motivul pentru care Lucescu îl preferă pe Dragomir în detrimentul lui Screciu este că mijlocașul de la Universitatea Craiova nu aleargă foarte mult.

Echipa de start a României pentru meciul cu Turcia: Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu - Vlad Dragomir - Ianis Hagi, Răzvan Marin - Dennis Man, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Meciul va fi difuzat joi, 26 martie 2026, începând cu ora 19:00, pe Prima TV și Antena 1.