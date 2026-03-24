€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982
 
DCNews Sport Celta Vigo, comunicat despre starea portarului Ionuț Radu: Două zile până la meciul Turcia-România
Data actualizării: 11:41 24 Mar 2026 | Data publicării: 11:36 24 Mar 2026

Celta Vigo, comunicat despre starea portarului Ionuț Radu: Două zile până la meciul Turcia-România
Autor: Iulia Horovei

ionut radu Portarul român Ionuț Radu. Sursa foto: Agerpres

Echipa spaniolă de fotbal Celta Vigo, la care este legitimat portarul român Ionuț Radu, a emis, marți, un comunicat de presă privind starea sa de sănătate.

Portarul Ionuț Radu va face deplasarea în Turcia cu echipa națională a României, potrivit unui comunicat al echipei Celta Vigo.

Ionuț Radu, prezent în lotul României pentru duelul cu Turcia

În urma unei ecografii, staff-ul medical al clubului a stabilit că Andrei Radu are o contuzie la gambă, fără semne de leziuni musculare.

Portarul lui Celta Vigo a resimțit disconfort în timpul meciului împotriva lui Deportivo Alavés și a terminat meciul primind îngrijiri medicale, dar examinările ulterioare au exclus orice leziuni structurale. Prin urmare, jucătorul va călători cu echipa națională a României. Clubul îi urează mult succes la echipa națională”, se arată în comunicatul transmis de echipa Celta Vigo, marți, 24 martie.

După durerile resimțite în meciul din La Liga, între Celta Vigo și Deportivo Alavés, scor 3-4, principalul portar al României pentru duelul din barajul cu Turcia a fost înlocuit de Laurențiu Popescu, legitimat la Universitatea Craiova, convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu. Rămâne de văzut dacă echipa tricoloră condusă de „Il Luce” va conta pe Ionuț Radu.

Turcia - România, meci cu miză uriașă la Istanbul

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Arbitrul finalei EURO 2024, François Letexier, va conduce duelul de la Istanbul. Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor.

Precedentele trei partide au fost Lituania - România 1-2 (11 octombrie 2018), România - Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020) și Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024.

Citește și: Reacţie surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce a aflat lotul României pentru meciul cu Turcia din semifinala barajului pentru CM 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia romania
baraj cupa mondiala 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Un pod care face legătura între Braşov şi Covasna s-a prăbușit. Circulația e blocată
Publicat acum 15 minute
Cum se apără profesorul care l-ar fi lovit pe fiul Marei Bănică. Copiii s-ar fi refugiat în biroul directoarei
Publicat acum 25 minute
Tragedie în Capitală: Băiat de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 8. Atena Boca: Mi-a frânt inima
Publicat acum 39 minute
Ultima șansă a unei localități miniere din România. Primarul a luat 6 milioane de euro ca să facă o punte turistică
Publicat acum 44 minute
15 minute de activitate neobișnuită pe piața petrolieră, înainte ca Trump să anunțe negocieri cu Iranul: Cine s-a îmbogățit rapid și considerabil
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 3 ore si 48 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 2 ore si 25 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25: Iranul a lansat noi atacuri în Israel / Negocierile anunţate de Trump sunt "fake news", susține Iranul - Ce se întâmplă cu prețul petrolului
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close