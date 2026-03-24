Celta Vigo, comunicat despre starea portarului Ionuț Radu: Două zile până la meciul Turcia-România

Portarul Ionuț Radu va face deplasarea în Turcia cu echipa națională a României, potrivit unui comunicat al echipei Celta Vigo.

Ionuț Radu, prezent în lotul României pentru duelul cu Turcia

„În urma unei ecografii, staff-ul medical al clubului a stabilit că Andrei Radu are o contuzie la gambă, fără semne de leziuni musculare.

Portarul lui Celta Vigo a resimțit disconfort în timpul meciului împotriva lui Deportivo Alavés și a terminat meciul primind îngrijiri medicale, dar examinările ulterioare au exclus orice leziuni structurale. Prin urmare, jucătorul va călători cu echipa națională a României. Clubul îi urează mult succes la echipa națională”, se arată în comunicatul transmis de echipa Celta Vigo, marți, 24 martie.

După durerile resimțite în meciul din La Liga, între Celta Vigo și Deportivo Alavés, scor 3-4, principalul portar al României pentru duelul din barajul cu Turcia a fost înlocuit de Laurențiu Popescu, legitimat la Universitatea Craiova, convocat de urgență de selecționerul Mircea Lucescu. Rămâne de văzut dacă echipa tricoloră condusă de „Il Luce” va conta pe Ionuț Radu.

Turcia - România, meci cu miză uriașă la Istanbul

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Arbitrul finalei EURO 2024, François Letexier, va conduce duelul de la Istanbul. Va fi pentru a patra oară când francezul va oficia un meci al tricolorilor.

Precedentele trei partide au fost Lituania - România 1-2 (11 octombrie 2018), România - Irlanda de Nord 1-1 (4 septembrie 2020) și Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023), meciul care a consfințit calificarea la EURO 2024.

