DCNews Sport Fotbal Ce performanță: Chivu e 99% campion în Italia cu Inter. Napoli are nevoie de o minune în ultimele etape
Data publicării: 14:24 19 Apr 2026

Ce performanță: Chivu e 99% campion în Italia cu Inter. Napoli are nevoie de o minune în ultimele etape
Autor: Darius Muresan

cristi-chivu_53312400 FOTO: Agerpres / Cristi Chivu

Învinsă pe teren propriu de Lazio (2-0), campioana en titre Napoli are nevoie de un miracol pentru a-şi apăra titlul, care poate ajunge matematic la Inter Milano încă din weeekendul viitor, scriu Agerpres și AFP.

Pe stadionul Diego Armando Maradona, jucătorii lui Antonio Conte au fost învinşi clar de Lazio, care i-a provocat campioanei prima înfrângere pe teren propriu din decembrie 2024, într-un meci contând pentru etapa a 33-a din Serie A.

Matteo Cancellieri a deschis scorul în minutul 6, portarul gazdelor Vanja Milinkovic-Savic a parat un penalty al lui Mattia Zaccagni (31), înainte ca Toma Basic (57) să stabilească scorul final.

Chivu e aproape campion cu Intern, o performanță uriașă

Cu cinci etape rămase în sezon şi un maxim de 15 puncte încă disponibile, Interul antrenat de Cristi Chivu are un avans de 12 puncte faţă de Napoli şi 15 faţă de AC Milan (locul 3), care se deplasează duminică la Verona.

Nerazzurri ar putea câştiga al 21-lea Scudetto chiar de weekendul viitor dacă vor câştiga în deplasare la Torino duminică, dacă Napoli nu va învinge Cremonese vineri şi dacă AC Milan nu va obţine 6 puncte în următoarele două meciuri.

Alte rezultate de sâmbătă:

Udinese - Parma 0-1
Elphege (51)

AS Roma - Atalanta 1-1
Hermoso (45) - Krstovic (12)

Vineri: Sassuolo - Como 2-1; Inter Milano - Cagliari 2-0.

În clasament, Inter este lider cu 78 puncte, urmată de Napoli 66, AC Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, etc.

Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Ce performanță: Chivu e 99% campion în Italia cu Inter. Napoli are nevoie de o minune în ultimele etape
Publicat acum 42 minute
Un nou „Orban” la sud de România? Ce scrie presa internațională despre alegerile de azi din Bulgaria, cea mai săracă țară din UE și cine e favoritul Rumen Radev
Publicat acum 48 minute
Accident grav în Mureș: Doi adulţi şi opt minori, răniţi la Dumbrăvioara. Un imobil și mai multe indicatoare rutiere, avariate
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Lukaşenko anunță când s-ar putea întâlni cu Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 35 minute
În încercarea de a da o gură de oxigen crizei generată de războiul din Iran, SUA suspendă sancțiunile pe petrolul rus. Ucraina estimează 10 miliarde de euro pentru războiul lui Putin
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”
Publicat acum 14 ore si 43 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 5 ore si 27 minute
A luat naștere în Europa mișcarea anti-Trump. Cine e liderul care conduce Mobilizarea Progresistă Globală și ce nume grele au participat la convenția stângii
Publicat acum 9 ore si 50 minute
BANCUL ZILEI: Lecția pentru fiică
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 19 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
