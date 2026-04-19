Ce performanță: Chivu e 99% campion în Italia cu Inter. Napoli are nevoie de o minune în ultimele etape

Pe stadionul Diego Armando Maradona, jucătorii lui Antonio Conte au fost învinşi clar de Lazio, care i-a provocat campioanei prima înfrângere pe teren propriu din decembrie 2024, într-un meci contând pentru etapa a 33-a din Serie A.

Matteo Cancellieri a deschis scorul în minutul 6, portarul gazdelor Vanja Milinkovic-Savic a parat un penalty al lui Mattia Zaccagni (31), înainte ca Toma Basic (57) să stabilească scorul final.

Chivu e aproape campion cu Intern, o performanță uriașă

Cu cinci etape rămase în sezon şi un maxim de 15 puncte încă disponibile, Interul antrenat de Cristi Chivu are un avans de 12 puncte faţă de Napoli şi 15 faţă de AC Milan (locul 3), care se deplasează duminică la Verona.

Nerazzurri ar putea câştiga al 21-lea Scudetto chiar de weekendul viitor dacă vor câştiga în deplasare la Torino duminică, dacă Napoli nu va învinge Cremonese vineri şi dacă AC Milan nu va obţine 6 puncte în următoarele două meciuri.

Alte rezultate de sâmbătă:

Udinese - Parma 0-1

Elphege (51)

AS Roma - Atalanta 1-1

Hermoso (45) - Krstovic (12)

Vineri: Sassuolo - Como 2-1; Inter Milano - Cagliari 2-0.

În clasament, Inter este lider cu 78 puncte, urmată de Napoli 66, AC Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, etc.