Georgia - România, meci amical. "Regele" Hagi se întoarce pe banca naţionalei şi aduce surprize în primul XI

Georgia - România, meci amical. "Regele" Hagi se întoarce pe banca naţionalei şi aduce surprize în primul XI

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
gica hagi gheorghe echipa nationala Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale de fotbal a României. Sursa foto: Agerpres
Gheorghe Hagi a anunţat primul XI al naţionalei României pentru meciul amical cu Georgia, care se dispută marţi, 2 iunie, de la ora 20:00 (ora României), la Tbilisi.

Astfel, selecţionerul a ales să înceapă partida cu Marian Aioani, de la FC Rapid, în poartă, cu Andrei Coubiş fundaş dreapta, Andrei Borza fundaş stânga, şi Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă fundaşi centrali. 

La mijloc, "Regele" mizează pe un cuplu de închizători format din Vladimir Screciu şi Răzvan Marin, dar şi pe un trident ofensiv format din Olimpiu Moruţan, Ianis Hagi şi Valentin Mihăilă. În atac, Gheorghe Hagi l-a trimis pe Florinel Coman. 

Banderola de căpitan va fi purtată de Ianis Hagi, care are şi tricoul cu numărul 10. 

Pe banca de rezerve, România îi are pe următorii: 1. Târnovanu, 12. Hindrich – 2. Strata, 8. Cicâldău, 9. L. Munteanu, 11. Baiaram, 14. A. Dobre, 15. Eissat, 17. T. Băluță, 19. D. Matei, 22. M. Ilie, 23. Sorescu. 

Principalele declaraţii ale lui Gică Hagi înainte de meci 

"Mesajul meu pentru jucători a fost: 'Da, se poate'. Iar mai departe, de aici încolo începe munca. Trebuie să începem să urcăm treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim. Trebuie să învăţăm foarte mult, să fim atenţi şi să progresăm. Când vii la echipa naţională trebuie să ai atitudine, să fii concentrat, să arăţi determinare şi să joci cu onoare. Aceste lucruri trebuie să le vedem pe teren. Din partea mea, sigur că trebuie să îi aşez foarte bine în teren, pentru a fi mai buni ca adversarul atât ofensiv, cât şi defensiv. Jucătorii iubesc România, au făcut performanţe cu echipa naţională şi înaintea mea. Sper ca eu să fac ce trebuie, adică să îi fac mai buni", a afirmat el.

"Sigur că am emoţii, pentru că sunt atâţia ani de când nu am mai fost la echipa naţională. Dar când ajung la stadion şi încep lucrurile mă gândesc doar la ce am de făcut. Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac şi să duc naţionala României acolo unde ne dorim toţi. Pentru că toţi ne dorim să avem succes", a adăugat Hagi.

Selecţionerul susţine că Georgia este o echipă care a crescut în ultimii ani şi a avertizat că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi.

"Georgia este o echipă omogenă, cu experienţă, care a crescut foarte mult în ultimii ani, cu jucători foarte buni şi un antrenor valoros. Este o echipă căreia îi place să aibă mingea şi să atace în viteză. Va trebui să fim foarte atenţi la ambele faze şi să încercăm să ne impunem. Ne interesează victoria în acest meci, absolut. La echipa naţională trebuie să fii pragmatic, să fii concret. Aşa că şi mentalitatea trebuie să fie să joci ca să câştigi. E sfârşit de sezon şi peste tot sunt jucători absenţi. Deci nu suntem doar noi în situaţia asta. Dar eu am mare încredere în toţi pe cei care i-am selecţionat acum. Sunt unii dintre cei mai buni din România. Mâine sper să prindem o zi bună şi să jucăm foarte bine", a explicat tehnicianul, citat de Agerpres.

