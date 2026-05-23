€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Sport Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetăţeni de onoare ai Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu le-a spus să continue rezultatele, altfel vor fi sancţionaţi
Data publicării: 23 Mai 2026

Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetăţeni de onoare ai Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu le-a spus să continue rezultatele, altfel vor fi sancţionaţi
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 agerpres_19349618 Sursa: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

 Consiliul Local Craiova le-a conferit, sâmbătă, componenţilor echipei de fotbal Universitatea Craiova şi antrenorilor titluri de cetăţean de onoare al oraşului, după câştigarea eventului.

"Pentru prima dată în ultimii 35 de ani Universitatea Craiova a realizat EVENTUL şi a transformat oraşul în cetatea bucuriei prin câştigarea titlului de campioana României, dar şi a Cupei României la fotbal", a spus viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, la ceremonie.

Primul care a vorbit în cadrul ceremoniei a fost Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, care a participat şi în urmă cu 35 de ani la meciul care a câştigat cupa şi campionatul, scrie Agerpres.

"Cupa şi campionatul reprezintă o performanţă pe care nu au reuşit-o decât alte două generaţii înainte, este vorba de generaţia Craiova Maxima şi echipa Revoluţiei, când am reuşit să îi batem pe toţi cei care erau în luptă cu noi, e vorba de Steaua, de Dinamo, înainte de a fi Revoluţia. De aceea spun că este generaţia Revoluţiei. Aţi reuşit un lucru fantastic. Bravo, vouă! Totodată, aţi arătat că aveţi caracter, pentru că în momentele grele aţi demonstrat că sunteţi puternici. Şi amintesc doar două momente: momentul Atena şi momentul Cluj", a spus Pavel Badea.

Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetă

Primăria va susţine centrul de copii şi juniori al clubului

Potrivit proiectului de hotărâre prin care au fost acordate titlurile de cetăţeni de onoare, rezultatele obţinute de echipa de fotbal Universitatea Craiova în sezonul competiţional 2025 - 2026 reprezintă un capitol de referinţă în istoria recentă a clubului, marcat de performanţe excepţionale atât pe plan intern, cât şi internaţional.

"În competiţia internă - Liga Profesionistă de Fotbal - Superliga României -, echipa a încheiat campionatul pe prima poziţie, obţinând titlul de campioană naţională, după o pauză de 35 de ani. De asemenea, în acelaşi an competiţional, Universitatea Craiova a câştigat şi Cupa României. Astfel, prin acest succes, alături de câştigarea titlului de campioană, Universitatea Craiova a reuşit să realizeze eventul istoric în fotbalul românesc - o performanţă care a pus capăt unei aşteptări de peste trei decenii şi care a transformat oraşul în Cetatea Bucuriei", se menţionează în hotărârea CL Craiova.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat cu acest prilej că municipalitatea craioveană, care până acum nu a investit niciun leu în echipa de fotbal, va susţine financiar centrul de copii şi juniori, pentru a se asigura că istoria continuă şi Bănia fotbalistică va avea performanţe şi în viitor.

"Deveniţi cetăţenii unui oraş care depune multă patimă în fotbal şi care cu aceeaşi pasiune cu care acum vă aclamă, dacă nu veţi avea rezultate, vă va sancţiona. Sper să nu uitaţi acest lucru şi să ne aduceţi în continuare foarte multe bucurii pentru că acest oraş merită şi are nevoie să aibă echipă campioană", le-a transmis Lia Olguţa Vasilescu componenţilor echipei de fotbal Universitatea Craiova şi antrenorilor lor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

universitatea craiova
lia olguta vasilescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special
Publicat acum 19 minute
Hantavirus: Căpitanul vasului MV Hondius va putea părăsi, în sfârșit, nava, anunță OMS
Publicat acum 34 minute
Suspect irakian extrădat în SUA, acuzat de complot pentru asasinarea Ivankăi Trump
Publicat acum 44 minute
Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetăţeni de onoare ai Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu le-a spus să continue rezultatele, altfel vor fi sancţionaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 22 minute
Cine ar putea fi noul premier. Bogdan Chirieac indică favoritul momentului
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 12 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close