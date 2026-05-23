Protest masiv în Madrid împotriva guvernului Sánchez. Confruntări lângă reședința premierului / VIDEO

Participanții au umplut centrul orașului și au cerut public demisia executivului. O parte dintre manifestanți s-a desprins de coloana principală și a încercat să ajungă în zona reședinței oficiale a premierului, Palatul Moncloa, unde a forțat barierele de securitate.

Forțele de ordine au intervenit rapid pentru a restabili controlul perimetrului, iar poliția a reținut un grup de persoane mascate pe drumul care duce spre reședință.

În timpul incidentelor, cel puțin șapte polițiști au fost răniți, potrivit informațiilor transmise de democrata.es.

VEZI ȘI: Fost ministru spaniol al Transporturilor, acuzat că s-a culcat cu două românce în sediul Guvernului din Madrid în plină pandemie

Mesaje dure în stradă

Protestatarii au purtat bannere cu mesajul „Demisia mafiei socialiste” sau „Corupţia are un preţ. Fără impunitate! Demisia şi alegeri acum!” și au afișat numeroase steaguri ale Spaniei. Sloganurile au vizat guvernul și alianța politică aflată la putere. Pe traseul marșului, mulțimea a strigat mesaje împotriva conducerii politice de la Madrid.

Organizat de „Societatea Civilă Spaniolă”, o federaţie cu peste 150 de asociaţii civice, marşul este susţinut de Partidul Popular (PP), principala formaţiune conservatoare de opoziţie, şi de partidul de extremă-dreapta Vox şi s-a încheiat în Plaza Moncloa, lângă reşedinţa oficială a premierului.

„Nu a mai rămas nimeni în cercul apropiat al lui Pedro Sanchez care să nu fi fost acuzat de infracţiuni foarte grave. Spania este luată ostatică de o mafie coruptă”, a declarat presei liderul Vox, Santiago Abascal, potrivit Agerpres.

Evenimentul a avut loc în mare parte pașnic, deși au existat momente de tensiune în apropierea zonelor de securitate.

Organizatorii au anunțat aproximativ 80.000 de participanți la marș. Reprezentantul guvernului spaniol a estimat însă prezența la circa 40.000 de persoane.

Premierul Sanchez, ajuns la putere în 2018 după ce un vot de neîncredere a pus capăt guvernării conservatorilor, tot după scandaluri de corupţie, a exclus însă demisia. Fratele său, David, va fi judecat pentru trafic de influenţă, în timp ce soţia sa, Begona Gomez, este investigată într-un caz separat de corupţie, acţiuni judiciare despre care Sanchez susţine că ar fi motivate politic. De asemenea, fostul ministru al transporturilor, Jose Luis Abalos, care a fost mâna sa dreaptă, îşi aşteaptă verdictul tot într-un proces de corupţie, care s-a încheiat luna aceasta. Un alt aliat al lui Sanchez, fostul prim-ministru socialist Jose Luis Zapatero, este la rândul său investigat pentru trafic de influenţă şi alte infracţiuni.

Dincolo de toate aceste scandaluri de corupţie, socialiştii spanioli sunt sub presiune după ce au pierdut în serie alegerile în mai multe regiuni, unde conservatorii şi extrema-dreaptă s-au aliat şi au format majorităţi în guvernele regionale.

În pofida situaţiei economice bune şi a politicilor sociale generoase, guvernul lui Sanchez provoacă nemulţumiri pentru politica sa permisivă ce priveşte imigraţia, mai ales după ce a decis regularizarea şederii a mai mult de jumătate de milion de migranţi fără acte veniţi clandestin în Spania.