Incident grav în Ucraina. Un incendiu la o instalaţie electrică afectează o centrală nucleară

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a exprimat „profundă îngrijorare” după un incendiu izbucnit la o substaţie electrică din Ucraina, provocat de activităţi militare şi care a dus la deconectarea parţială a centralei nucleare Pivdennoukrainsk de la sursele externe de energie.

Într-un comunicat emis în noaptea de vineri spre sâmbătă, AIEA - agenţia nucleară a ONU - informează că Ucraina i-a comunicat că un incendiu a izbucnit vineri la substaţia electrică Dniprovska, de 750 de kilovolţi (kV), "din cauza unor activităţi militare".

Ca rezultat, centrala nucleară din sudul Ucrainei, cunoscută şi sub numele de uzina atomică Pivdennoukrainsk, a fost parţial deconectată de la sursele sale externe de energie la cererea operatorului reţelei, indică nota.

Spre deosebire de centrala din Zaporojie - cea mai mare din Europa, cu şase reactoare, situată în sud-estul Ucrainei şi oprită complet fără a produce energie de la ocuparea sa de către Rusia la începutul lunii martie 2022 -, centrala Pivdennoukrainsk, situată la aproximativ 350 de kilometri sud de Kiev, în regiunea (oblasti) Nikolaiv, era în funcţiune.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, şi-a exprimat "profunda îngrijorare faţă de acest incident", subliniind că acest tip de substaţii, esenţiale pentru siguranţa nucleară, "nu trebuie să fie niciodată ţinta" unor acţiuni belicoase.

Potrivit organizaţiei internaţionale cu sediul la Viena, care nu s-a exprimat asupra identităţii autorilor presupusului atac, pompierii au intervenit vineri seara la substaţia respectivă pentru a stinge incendiul.

"AIEA va continua să monitorizeze îndeaproape situaţia", se menţionează în comunicat.