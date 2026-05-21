Camera Deputaților a votat legea prin care firmele pot da angajaților până la 15% din profit

Actul normativ introduce un nou mecanism fiscal pentru mediul privat, asemănător, parțial, cu sistemele de participare la profit existente în unele companii de stat.

Conform proiectului adoptat, firmele care plătesc impozit pe profit vor putea acorda angajaților sume din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut obținut în exercițiul financiar anterior. Profitul brut va fi stabilit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și depuse la autoritățile competente.

Legea prevede că facilitatea poate fi aplicată doar dacă sunt respectate simultan mai multe condiții

Astfel, compania trebuie să fi înregistrat profit brut în anul financiar pentru care acordă participarea la profit și să nu aibă datorii fiscale către bugetul general consolidat. În același timp, angajatul beneficiar trebuie să fi avut un contract de muncă neîntrerupt la același angajator timp de cel puțin 24 de luni înainte de efectuarea plății. De asemenea, acesta nu trebuie să fi fost acționar, asociat sau administrator al companiei în ultimii cinci ani anteriori exercițiului financiar pentru care este acordat venitul din participarea la profit.

„Contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit (…) pot acorda angajaţilor cu contract individual de muncă venituri din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut al exerciţiului financiar precedent. Pentru aplicarea acestei prevederi, profitul brut se determină din situaţiile financiare anuale auditate şi depuse la organele competente”, prevede inițiativa legislativă.

Legea mai spune că suma totală acordată tuturor angajaților într-un exercițiu financiar nu poate depăși plafonul de 15% din profitul brut aferent exercițiului financiar precedent.

Proiectul adoptat de Parlament le permite angajatorilor să acorde sume diferite angajaților, însă numai în baza unor criterii obiective stabilite prin regulamentul intern sau prin decizia conducerii companiei.

„Angajatorul poate diferenţia sumele acordate angajaţilor în funcţie de criterii obiective stabilite prin regulament intern sau prin decizia organului de conducere. Veniturile acordate constituie cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal al contribuabilului. Contribuabilul are obligaţia să ţină evidenţa distinctă a veniturilor acordate din participarea la profit şi să emită documentele justificative corespunzătoare”, potrivit documentului.

Legea stabilește clar și categoriile care nu vor putea beneficia de participarea la profit, chiar dacă au și contract de muncă în cadrul companiei: „De aceste venituri nu pot beneficia, chiar dacă au calitatea de salariat al angajatorului, acţionarii, asociaţii şi administratorii societăţii”.

Firmele vor putea să acorde bani angajaților fără să mai plătească CAS și CASS?

Răspunsul este da, dar doar pentru anumite sume și în anumite condiții. Pe scurt, proiectul introduce un regim fiscal special pentru banii pe care firmele îi pot acorda angajaților din profitul companiei. Aceste sume, în limita a 15% din profitul brut al firmei, nu ar mai fi tratate ca salarii obișnuite, ci ca „venituri din alte surse”. Asta înseamnă că pentru acești bani nu s-ar mai plăti contribuțiile sociale CAS și CASS, ci doar impozitul aferent, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege. Practic, angajații ar putea rămâne cu mai mulți bani în mână decât în cazul unui bonus salarial clasic.

Proiectul poate fi consultat aici:

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal