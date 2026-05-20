Data publicării: 20 Mai 2026

Kovesi, răspuns pentru Nicușor Dan: Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme de mine
Autor: Anca Murgoci

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a lansat un atac la adresa lui Nicușor Dan.

Laura Codruța Kovesi a zis că declarația președintelui Nicușor Dan, care a zis că „înclină să creadă” că s-au făcut abuzuri în timpul mandatului ei la DNA, ar fi venit în contextul speculațiilor că se va implica în politica din România.

„Trebuie să explice președintele României, pentru că din nou nu doresc… Eu am dat replică, dar am văzut în ce context este folosit numele meu. În contextul se întoarce doamna Koveși în politică. Și după aceea vii și spui „înclin să cred că s-au făcut abuzuri în mandatul lui Koveși””, a zis Laura Codruța Kovesi.

Întrebată dacă sugerează că se teme președintele Nicușor Dan că i-ar putea putea fi rivală peste câțiva ani, Laura Codruța Kovesi a zis:


„Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme. Nu știu ce a vrut să spună. Și n-am înțeles ce a vrut să spună. Și de aceea am zis că funcția de președinte este foarte obositoare și stresantă și provocatoare. Și exact cum am zis și repet că îi doresc să aibă un somn bun, că țara are nevoie de președinte în cea mai bună formă. Asta e tot ce am de zis. Când vrei să sperii pe cineva e suficient să zici o aduc pe Kovesi. Și am văzut în ultimii 3-4 ani, la fiecare schimbare, dacă vreau să te sperii: Fii atent că o aduc pe Kovesi. Și atunci tu accepți orice altceva, că nimic nu poate fi mai rău decât Kovesi”.


„Tocmai am terminat un interviu săptămâna trecută, în care am spus că nu intru în politică. Am crezut că am fost foarte convingătoare și din nou, azi dimineață am văzut că sunt din nou zvonuri despre Kovesi și care își face partid. Deci, categoric nu voi intra în politică. Exact ce o să fac? Nu am un răspuns în acest moment (…) Am să repet acest lucru: în România oricând va fi nevoie de mine și de experiența mea, sunt dispusă să o dau.
Nu îmi doresc o funcție politică, nu trebuie să fiu angajată pentru a face acest lucru. Deci, dacă România are nevoie de mine și o să fiu chemată să fac ceva în România, voi face. În acest moment nu am luat în considerare să urmez o carieră în structurile europene sau nu. Mai am încă câteva luni de mandat. Probabil spre finalul mandatului o să am și un răspuns. Deocamdată îmi canalizez toată energia spre a termina acest mandat și a-l termina cât se poate de bine. Sunt multe opțiuni pe care pot să le iau în considerare”, a mai zis Laura Codruța Kovesi la G4media.

