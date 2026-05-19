DCNews Stiri Virajul la stânga în intersecţie, problemă mare pentru mulţi şoferi. Cum se face corect?
Data publicării: 19 Mai 2026

Virajul la stânga în intersecţie, problemă mare pentru mulţi şoferi. Cum se face corect?
Autor: Florin Răvdan

Viraj stânga Chat GPT Sursa: Fotografie generată de ChatGPT
Cum se face corect virajul la stânga în intersecţie? Mulţi şoferi încă au o problemă cu această manevră, iar asta duce de multe ori la blocaje sau chiar mici tamponări. Asta deşi în legislaţie este stipulată clar metoda corectă.

La DC Conducem, Titi Aur a comentat un clip video care arată exact o situaţie de acest gen. O intersecţie în care mai multe maşini virează la stânga. Unii şoferi ocolesc centrul imaginar al intersecţiei, alţii nu. Care e metoda corectă? Ce spune legislaţia? 

"Cel care filmează a făcut corect. Conform normelor noi, care nu sunt chiar noi, nu mai trebuie ocolit centrul intersecţiei. Ca toată lumea să facă la stânga fără să se mai încurce nimeni. În momentul când unul se duce greşit, ocolind centrul imaginar al intersecţiei... Unii şoferi zic că se duc în locul sigur, dar nu fac decât să încurce. Şi îi încurcă pe toţi, fiecare face cum vrea după aia. 

Unul care nu ştie poate crea deja haosul. Se blochează toţi unii în alţii şi stau acolo până se descurcă ei cumva. Pentru cel care a făcut la stânga în faţa celui filmat a apărut un pic de dereglare. A trebuit să treacă printre două maşini care făceau stânga prin locuri diferite. Dar e clar, cel care a filmat a făcut corect", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

Ce spune legislaţia 

Conform art.110 din Codul Rutier, "În situaţiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecţiei, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificaţiei acestuia. Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intră într-o intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecţiei, fără intersectarea traiectoriei acestora".

