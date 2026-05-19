Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese

O casă de avocatură din Germania, în care activează și fostul deputat liberal Cristian Băcanu, actual consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a încasat 19.000 de euro/săptămână pentru a acorda consultanță Guvernului pentru programul SAFE, potrivit unei facturi prezentate marți de Realitatea Plus. Factura a fost emisă de o casă de avocatură din Germania, CMS, unde lucrează și Cristian Băcanu, fost deputat și actual membru PNL și consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

În document, se arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan. Suma plătită pentru o săptămână de consultanță juridică (respectiv 22–30 aprilie 2026) este de 95.257 de lei, adică peste 19.000 de euro. Serviciile sunt catalogate ca fiind asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială în programul SAFE.

„Caz clar de cel puțin conflict de interese”

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat despre acest subiect, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

„Este un caz clar de cel puțin conflict de interese, nu spun de trafic de influență, de corupție etc. Conform procurorilor români și a ceea ce am văzut în timpul războiului româno-român și în perioada de după, este un caz clar de cel puțin conflict de interese. Deci, consultantul primului ministru este și consultant pentru firma care face consultanță pentru SAFE. Ce poți să spui în cazul acesta? Și care e explicația oficială a premierului demis Bolojan în legătură cu acest aspect?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu avem încă o explicație. Și noi am vorbit de-a lungul timpului despre dubla măsură, dacă era vorba despre o altă persoană sau partid, lucrurile luau o turnură mult mai urâtă, dar în situația asta cum ar trebui să se procedeze? Există un loc unde se găsesc aceste contracte de consultanță pe miliarde de euro? Există transparență în momentul acesta?”, a ridicat problema moderatoarea de la Realitatea Plus.

Lipsă de transparență și de strategie

„Nu există transparență în tot programul SAFE. Atenție, vorbiți cu o persoană care este de acord ca România să cumpere armament din Germania și Franța, fiindcă sunt principalele puteri din Uniunea Europeană și banii sunt de la Uniunea Europeană, chiar dacă e credit, dar e cu dobândă foarte avantajoasă și pe termen foarte lung. Cine să te apere dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva? Dar, totuși, modul de atribuire are toate bubele posibile. Se puteau face licitații, se putea transparentiza. Și nu suntem absurzi. Nu vrem caracteristicile tehnice ale armamentului pe care îl cumpărăm, nu suntem nebuni să afle rușii direct ce și cum, nu, dar contractul ca atare și ce vrem să facem, asta se putea. Mai departe, Armata română nu are un plan, o strategie. De ce cumpărăm tancuri și nu drone? Nu ne-a explicat nimeni, nu există nicio strategie. Nu este integrată situația. Vor fi niște insule de tehnologie avansată, care nu comunică între ele și nu se pot sprijini una pe cealaltă, din nefericire”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - Grevă în Guvern după scandalul cu Oana Gheorghiu