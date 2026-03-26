DCNews Politica Mecanismul de după Al Doilea Război Mondial care a fost aruncat în aer. Adrian Năstase: Este lucrul cel mai periculos
Data publicării: 14:28 26 Mar 2026

EXCLUSIV Mecanismul de după Al Doilea Război Mondial care a fost aruncat în aer. Adrian Năstase: Este lucrul cel mai periculos
Autor: Iulia Horovei

adrian nastase Fostul premier Adrian Năstase. Sursa foto: Captură video DCNews, Youtube

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a analizat contextul politic global, în care statele-națiune tind să nu mai respecte principiile dreptului internațional.

Adrian Năstase a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre situația actuală a relațiilor internaționale, punctând o tot mai frecventă tendință în contextul global actual: nerespectarea normelor dreptului internațional.

Fostul premier consideră că obiectivul Occidentului de a-și extinde sferele de influență în fostul spațiu sovietic a creat un dezechilibru pe scena internațională. 

Ideea de intangibilitate a frontierelor, care a reprezentat punctul esențial al aranjamentelor de după Al Doilea Război Mondial, acest mecanism, practic, a fost aruncat în aer. De aici, o tentanție pentru țări mai mari, mai mici, de a schimba frontierele. Este lucrul cel mai periculos. Uneori folosind mecanisme care țin de un alt principiu al dreptului internațional, dar care poate să fie, și el, deturnat de la scopurile prevăzute din Carta ONU - și anume autodeterminarea popoarelor -, pe care unii au încercat s-o extindă la minorități.

Așa s-a creat, spre exemplu, statul Kosovo. Și aici ne putem gândi cine a avut inițiativa acestei operațiuni care, după aceea, a fost folosită în Abhazia, Osetia, în mare măsură în Crimeea. Vedem că s-a produs o destrămare, care a avut și un alt punct de plecare atunci când URSS s-a spart în bucăți, dar Occidentul, politic, a încercat să se extindă în fosta zonă de influență a URSS, și, apoi, chiar în curtea URSS - Ucraina”, a declarat fostul premier Adrian Năstase, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DCNews.

Citește și: România și relansarea relației economice cu China. Adrian Năstase lansează provocarea: „Cine va fi primul?”

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
De ce a rămas PSD-ul blocat la 20%. Detaliul pe care doar Dragnea l-a înțeles, subliniat de Năstase. ”Dar l-a și costat” VIDEO
Publicat acum 13 minute
Cine transmite România - Turcia
Publicat acum 23 minute
Adrian Năstase: Primul lucru pe care trebuia să-l facă Guvernul Bolojan și marea greșeală pe care a făcut-o
Publicat acum 51 minute
Țara din UE care majorează prețul motorinei pentru străini
Publicat acum 51 minute
Adrian Năstase: Conflictele din Ucraina și din Iran sunt interconectate. Nu poti fi rezolvate individual
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 4 ore si 26 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 8 ore si 21 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Se schimbă radical vremea. A fost emis Cod Galben de vânt puternic, precipitații abundente și ninsori. Harta ANM
Publicat acum 4 ore si 36 minute
Sondaj privind unirea Republicii Moldova cu România: Ce ar vota moldovenii la referendum
 
