Adrian Năstase a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre situația actuală a relațiilor internaționale, punctând o tot mai frecventă tendință în contextul global actual: nerespectarea normelor dreptului internațional.

Fostul premier consideră că obiectivul Occidentului de a-și extinde sferele de influență în fostul spațiu sovietic a creat un dezechilibru pe scena internațională.

„Ideea de intangibilitate a frontierelor, care a reprezentat punctul esențial al aranjamentelor de după Al Doilea Război Mondial, acest mecanism, practic, a fost aruncat în aer. De aici, o tentanție pentru țări mai mari, mai mici, de a schimba frontierele. Este lucrul cel mai periculos. Uneori folosind mecanisme care țin de un alt principiu al dreptului internațional, dar care poate să fie, și el, deturnat de la scopurile prevăzute din Carta ONU - și anume autodeterminarea popoarelor -, pe care unii au încercat s-o extindă la minorități.

Așa s-a creat, spre exemplu, statul Kosovo. Și aici ne putem gândi cine a avut inițiativa acestei operațiuni care, după aceea, a fost folosită în Abhazia, Osetia, în mare măsură în Crimeea. Vedem că s-a produs o destrămare, care a avut și un alt punct de plecare atunci când URSS s-a spart în bucăți, dar Occidentul, politic, a încercat să se extindă în fosta zonă de influență a URSS, și, apoi, chiar în curtea URSS - Ucraina”, a declarat fostul premier Adrian Năstase, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DCNews.

