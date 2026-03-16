Bugetul pe anul 2026, la mâna PSD. Bogdan Chirieac, radiografie a situației politice după ultimele scandaluri din coaliție

Pentru adoptarea bugetului pe 2026, Guvernul are nevoie de sprijinul PSD, ceea ce a dus la apariția unor tensiuni în cadrul coaliției, între PSD și premierul Ilie Bolojan. Social-democrații au hotărât să voteze în favoarea adoptării bugetului, însă doar după ce vor depune amendamente menite să protejeze categoriile sociale vulnerabile.

Recent, Sorin Grindeanu a declarat că „PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați”, iar premierul Ilie Bolojan a răspuns că „Acest tip de minciuni, în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV și a comentat acest subiect. Potrivit acestuia, deși Ilie Bolojan susține că singura soluție pentru reducerea deficitului este tăierea cheltuielilor, adevărata metodă este creșterea economică, care scade deficitul în mod sustenabil.

„Domnul Bolojan îi acuză de populism pe cei de la PSD. Înseamnă populism să respecți legea și să indexezi salariile și pensiile? Înseamnă populism să nu vrei să tai de la mame, de la veterani, de persoanele cu handicap? Asta înseamnă populism?”, a întrebat Marilena Nedelcu, jurnalist România TV.

„Dintr-un anumit punct de vedere, mai populist ca domnul Bolojan nu e nimeni, fiindcă dânsul nu a tăiat de la aristocrația angajaților la stat. Aristocrația salariilor de la stat nu a suferit nici măcar cu un leu, nu cu zeci de mii de euro cât au domniile lor venituri lunare.

Ilie Bolojan a spus că singura șansă să reduci deficitul e să tai cheltuielile. Nu! Mai e o șansă mai importantă, folosită de cei care se pricep să conducă economii naționale și anume, creșterea economică este cea mai sigură cale de micșorare a deficitului. Îți crește economia, se micșorează deficitul. Domnul Bolojan nu o știe”, a spus Bogdan Chirieac.

„Lucrul ăsta nu face un serviciu imaginii PSD”

Analistul politic este de părere că, deși declarațiile PSD sunt bune, implementarea lasă de dorit.

„În privința planului de la PSD, planul e bun, dar îl și pun în operă? Că eu nu am văzut. Așa, la declarații sunt foarte buni, dar de pus în operă, văd că mereu apare câte ceva: ba Bruxelles-ul, ba războiul cu Ucraina, ba războiul din Iran. În continuare sunt sceptic că domnul Bolojan va părăsi coaliția.

De asemenea, sunt la fel de sceptic vizavi de USR. Vedeți că USR-ul e imun nu doar în fața justiției, ci în fața scandalurilor de orice fel. Nicio măsură împotriva unui ministru sau unei persoane numite de USR.

Sunt sceptic și lucrul ăsta nu face un serviciu imaginii PSD. Că lansezi aceste scenarii, nu se întâmplă nimic, lumea își creează așteptări, tot sistemul de stat e disperat acum să aibă dreptate, să se schimbe premierul, să se schimbe ceva că nu mai pot, se uită cu încredere la PSD și nu se întâmplă nimic”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

