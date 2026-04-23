DCNews Politica Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
Data actualizării: 16:29 23 Apr 2026 | Data publicării: 16:25 23 Apr 2026

EXCLUSIV Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
Autor: Doinița Manic

imagine cu liderii Bolojan, Grindeanu și Fritz Remus Ștefureac spune că marea bătălie se dă între două narațiuni: austeritate vs. corupție. Colaj DC News/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres

Sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP, a spus cum ar putea fi influențată intenția de vot a românilor de actuala criză politică.

Coaliția de guvernare s-a rupt, iar neînțelegerile din PSD și PNL nu par să mai aibă rezolvare. Miniștrii PSD și-au depus astăzi demisiile la Palatul Cotroceni, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat deja și lista miniștrilor interimari propuși. În acest context politic complicat, DC NEWS l-a contactat pe sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP, pentru a afla cum s-ar putea schimba intenția de vot a românilor.

Acesta ne-a explicat că deznodământul va veni destul de curând, lansând un termen de 2-3 săptămâni, subliniind faptul că reconfigurarea votului se va baza în special pe bătălia între două narațiuni: austeritate vs. corupție, fiecare dintre ele cu actori politici diferiți.

"Vor fi consecințe electorale. E greu să anticipăm în ce sens, dar cert este că în spațiul public vedem așa o reconfigurare, o repolarizare. Avem, pe de o parte, un tip de discurs care îl leagă pe premierul Bolojan de austeritate și de aici desigur pot exista consecințe, și avem un alt tip de discurs, care leagă PSD de tema corupției. Aceste două mari narațiuni se confruntă în acest moment în România și ele vor determina o reconfigurare. Cei care sunt într-o parte și sunt principalii actori vor crește, cei care sunt în cealaltă parte, dacă sunt actori principali vor crește, dacă nu, sigur se vor împărți beneficiile sau se va merge doar într-o singură zonă.

Remus Ștefureac: În 2-3 săpătmâni vom vedea niște modificări

Ca să fiu explicit, pe zona anti-PSD, care e o narațiune veche în narațiunea românească, principalul actor în acest moment a devenit premierul Bolojan, care va capitaliza, inevitabil, lucrurile sunt destul de clare. Pe zona cealaltă, care îl asociază pe premierul Bolojan cu austeritatea, sigur sunt mai mulți actori care își discută acest subiect, mă refer și la PSD, și la AUR.

Acum rămâne de văzut cine va părea mai credibil și cine va avea mai puțini scheleți în dulap pentru a capitaliza această zonă. Dar, în mod cert, într-un interval de timp destul de scurt pentru astfel de evoluții, și când spun perioadă scurtă de timp mă refer la 2-3 săpătmâni, vom vedea niște modificări, mai ales că intenția de vot pentru partide, spre exemplu, a fost destul de stabilă, aș spune chiar incredibil de stabilă în ultimul an.

Care este acum intenția de vot pentru partide

AUR a variat între 36-40%, PSD a variat între 16-20%, PNL  a variat între 13-16%, iar USR între 12-14%, cam în aceste zone s-au stabilizat scorurile partidelor. Cred că în 2-3 săptămâni vom vedea niște mutații importante în această zonă. Este mult prea devreme să anticipăm pentru că nu știm cum se vor fixa acele două mari narațiuni despre vorbeam, care va fi mai puternică, care va fi mai mare, nu știm cum va reacționa electoratul.

Mă gândesc spre exemplu la electoratul AUR și toată această zonă suveranistă, ea s-a mobilizat foarte puternic pe un mesaj anti-corupție, anti-sistem. Nu știm cum va reacționa în contextul acestei bătălii de narațiuni austeritate vs. corupție, fiecare narațiune cu actori politici diferiți. Deci sunt niște incertitudini din acest punct de vedere și vom vedea cum se așează lucrurile. Totuși va fi un proces destul de rapid, din punctul meu de vedere, și 2-3 săptămâni în ceea ce privește intenția de vot, e un termen scurt", a declarat sociologul Remus Ștefureac pentru DC NEWS.

