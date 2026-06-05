Dronă marină explodată în Portul Constanța. Bogdan Chirieac, întrebare-cheie despre Neptun Deep: Concluzia este una singură!

O dronă marină a fost găsită vineri dimineață în Portul Constanța, în apropiere de danele 77 - 78 unde se află Oil Terminal, ulterior, la câteva ore, explodând în proximitatea unor obiective de maximă importanță. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, la România TV, despre acest incident extrem de grav, apărut la câteva zile după ce o dronă a explodat pe un bloc de locuințe din Galați.

Evenimentul a generat îngrijorări despre securitatea infrastructurii critice de la Marea Neagră. Analistul politic Bogdan Chirieac a criticat lipsa unor sisteme eficiente de apărare anti-dronă și anti-maritimă, nefiind luate măsuri suficiente pentru protejarea portului și a viitoarelor exploatări de gaze din Marea Neagră.

Întrebări despre capacitatea de apărare a României după ce o dronă a explodat în Portul Constanța

”A explodat o dronă în Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră, locul 7 în Uniunea Europeană ca volum de mărfuri tranzitate și drona a intrat în acvatoriu, s-a plasat foarte bine între două nave și acolo a explodat. Dincolo de caracteristicile tehnice și dacă drona e rusească, ucraineană sau ce este ea, constatăm faptul că Armata României nu poate proteja, în acest moment, teritoriul țării.

Motivele le știu dânșii, le putem defalca, explica, dar concluzia este una singură! Orice dronă care are ca obiect de atac un oraș, un port obiectiv important, vă dați seama că putea să explodeze la Rafinăria Petromidia, nu poate fi apărat! Cred că este principalul punct ce ar trebui să se desprindă din această acțiune și ar trebui luate măsuri, ca Armata României să devină operațională, să își poată face datoria”, a spus Bogdan Chirieac.

Pericol pentru Neptun Deep în caz de atac de drone

”Vă semnalez că în mai puțin de un an se extrag primele cantități de gaz metan din Neptun Deep. Sunt sonde în largul mării. De ani spunem că acele sonde trebuie protejate, pentru că vor fi drone rusești sau din altă parte, dar care pot pune în pericol extracția, platformele și viața oamenilor și tot.

Nu s-a făcut nimic. Noi, ca țară, Armata Română nu are nimic în dotare în acest sens. Suntem acolo total vulnerabili. Drona vine în Portul Constanța și explodează la fața locului, drona vine în Galați și explodează în vârful unui bloc de locuințe. Stăm și ne uităm. Mulțumesc frumos, stat român”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Pierderi economice pentru România

”Fiecare oră de închidere a Portului Constanța înseamnă pierderi economice de milioane pentru România. Nu există măsuri de siguranță în Portul Constanța după 4 ani și jumătate de război în Marea Neagră? Ce a păzit Armata Română? Ce au păzit guvernele României? Ce s-a întâmplat în această perioadă? Ce a făcut domnul Bolojan în ultimul an?

Domnul Bolojan a cumpărat acum tancuri, fabricate în Ungaria, care vor veni peste 3 ani! Bravo! Cu tancul oprești sigur drona maritimă care a vrut să arunce în aer Oil Terminal. Nu cred că s-a dus drona de nebună, de capul ei, fix în Portul Constanța la 2 pași de Oil Terminal. Repet, în maximum 6 luni scoatem gaz din Marea Neagră. Ce se întâmplă în momentul în care sar în aer platformele de foraj?

”Cineva trebuie să de-a seama de ce nu există sisteme de apărare”

”Cineva trebuie să de-a seama de ce nu există sisteme de apărare, nici anti-aeriană, nici anti-maritimă, Autoritatea Navală Română e o glumă, despre ce vorbim? Toată lumea de acolo este responsabilă, toți cei care au atribuții de securitate, cum se protejează navele, Oil Terminal și obiectivele de maximă importanță, precum platformele de extracție a gazului metan? Cum se protejeaza acvatoriul? Cine, cum? De explicații și analize m-am săturat, hai să luăm măsuri!”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

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