Ce nu s-a văzut de la Galați, în timpul vizitei președintelui Nicușor Dan VIDEO

Un grup de oameni a apărut, vineri după-amiază, în apropierea blocului din Galați peste care s-a prăbușit, în noaptea precedentă, o dronă rusească, în așteptarea președintelui Nicușor Dan.

Nicușor Dan a salutat grupul de huiduitori

La sosirea președintelui, au început să strige scandări precum „demisia!”, iar reacția lui Nicușor Dan a fost să îi salute pe cei prezenți, făcându-le cu mâna.

Ulterior, alături de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și ministrul Apărării, Radu Miruță, președintele a intrat în blocul afectat pentru a vedea apartamentul distrus de impactul dronei. De la geamurile imobilului, locatarii filmau întreaga scenă, în timp ce șoferii care traversau Bulevardul Brăilei strigau „demisia!” și transmiteau mesaje ironice la adresa vizitei oficialilor.

După ce președintele și miniștrii au mers în apartamentul afectat, aceștia au coborât pentru declarații. Atunci au început din nou reacțiile celor adunați pe cealaltă parte a bulevardului. În mai multe momente, scandările împotriva lui Nicușor Dan au acoperit declarațiile oficiale.

Oamenii au plecat odată cu plecarea președintelui

Înainte de plecare, președintele i-a salutat din nou pe cei aflați peste drum, deși aceștia au strigat și huiduit în timpul declarațiilor sale. Cu altă parte dintre oamenii aflați în apropierea blocului a făcut fotografii.

Din grupul venit pentru a-l huidui pe președinte, mai mulți cetățeni au încercat să se apropie de Nicușor Dan, dar au fost rapid opriți de către jandarmi.

De remarcat este că cei care au venit special pentru a-l apostrofa pe președinte au părăsit zona imediat ce președintele a terminat discursul. La un moment dat, Nicușor Dan pleacă prin spatele ministrului Radu Miruță, iar huiduielile se încheie și ele.

În Galați, după plecarea oficialilor și a huidutorilor deopotrivă, au rămas aceleași întrebări: „La ce ne putem aștepta în noaptea următoare?” sau „Unde să ne mutăm?”.

Amintim că, în urmă cu aproximativ o lună, o altă dronă rusească s-a prăbușit într-un cartier din municipiul Galați, aflat la periferia orașului - eveniment catalogat, la acea vreme, drept cel mai grav incident cu drone de la începutul conflictului.

Norocul localnicilor a fost că încărcătura explozivă a aparatului nu s-a detonat la impactul cu clădirea din gospodărie. Ulterior, drona a fost neutralizată în condiții de siguranță pe malul lacului Brateș.