DCNews Stiri Update. Dronă căzută în municipiul Galați, într-o gospodărie. Au fost ridicate avioane britanice Eurofighter Typhoon
Data actualizării: 09:24 25 Apr 2026 | Data publicării: 08:07 25 Apr 2026

Update. Dronă căzută în municipiul Galați, într-o gospodărie. Au fost ridicate avioane britanice Eurofighter Typhoon
Autor: Bogdan Bolojan

imagine cu drona prăbusita in Tulcea Drona s-a prăbușit în apropiere delocalitatea Parcheș. Foto: ISU Tulcea

Un nou atac al Rusiei în apropierea graniței cu România a provocat pagube în municipiul Galați, sâmbătă dimineață, după ce fragmente dintr-o dronă au căzut într-o zonă locuită.

Update ora 9:20: Mesajul IGSU: 

"Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m. 

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime. 

Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.

Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță," a transmis IGSU.

Știrea inițială: 

O anexă gospodărească a fost distrusă, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Două aeronave Eurofighter Typhoon britanice au fost ridicate de la sol și au primit autorizare de tragere, însă nu au deschis focul.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că forțele ruse au reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. În acest context, radarele românești au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea.

Ca urmare a semnalării pericolului, la ora 02.00, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

La ora 02.14, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea. Locuitorii au primit mesaj RO-ALERT.

Avioanele britanice au avut autorizare de tragere

Potrivit MApN, aeronavele britanice au avut contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloții au primit autorizare pentru angajarea dronelor.

Totuși, aceștia nu au deschis focul, deoarece ținta a fost observată doar deasupra Ucrainei, nu și în momentul în care aceasta a pătruns pe teritoriul României, spre Galați.

În paralel, radarele de la sol ale Ministerului Apărării au urmărit un grup de ținte până în zona localității Reni, unde au fost semnalate mai multe explozii.

În jurul orei 02.31, mai mulți locuitori din municipiul Galați au apelat 112 și au anunțat că un obiect a căzut în zona Bariera Traian.

La fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul IGSU și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru verificări și securizarea perimetrului.

Primele evaluări au arătat că o anexă dintr-o gospodărie a fost afectată, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe puncte din zonă, iar perimetrul a fost izolat de Poliția Română și militarii MApN.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le-a catalogat drept „iresponsabile”, subliniind că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității din zona Mării Negre.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Descoperire unică în Egipt: Arheologii au găsit un templu perfect circular. Ce rol avea în ritualurile religioase (POZE)
Publicat acum 10 minute
Cum arată noua lege a salarizării care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Fără sporuri pentru condiții grele și vătămătoare
Publicat acum 22 minute
Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 29 minute
Trei alimente periculoase pe care trebuie neapărat să le eviți: Îți iau ani din viață
Publicat acum 54 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 57: Negocieri SUA–Iran reluate la Islamabad; Egiptul și Pakistanul mizează pe un armistițiu stabil
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani
Publicat acum 6 ore si 37 minute
BANCUL ZILEI: Ora adevărului
Publicat acum 6 ore si 22 minute
Robert Cazanciuc, mesaj după alegerea conducerii PSD de la Sectorul 2
Publicat acum 6 ore si 12 minute
 FCSB - Petrolul Ploiești, scor final în play-out-ul Superligii
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop 25 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
