Update. Dronă căzută în municipiul Galați, într-o gospodărie. Au fost ridicate avioane britanice Eurofighter Typhoon

Update ora 9:20: Mesajul IGSU:

"Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m.

Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime.

Totodată, aceasta permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.

Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță," a transmis IGSU.

Știrea inițială:

O anexă gospodărească a fost distrusă, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Două aeronave Eurofighter Typhoon britanice au fost ridicate de la sol și au primit autorizare de tragere, însă nu au deschis focul.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că forțele ruse au reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. În acest context, radarele românești au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea.

Ca urmare a semnalării pericolului, la ora 02.00, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

La ora 02.14, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea. Locuitorii au primit mesaj RO-ALERT.

Avioanele britanice au avut autorizare de tragere

Potrivit MApN, aeronavele britanice au avut contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloții au primit autorizare pentru angajarea dronelor.

Totuși, aceștia nu au deschis focul, deoarece ținta a fost observată doar deasupra Ucrainei, nu și în momentul în care aceasta a pătruns pe teritoriul României, spre Galați.

În paralel, radarele de la sol ale Ministerului Apărării au urmărit un grup de ținte până în zona localității Reni, unde au fost semnalate mai multe explozii.

În jurul orei 02.31, mai mulți locuitori din municipiul Galați au apelat 112 și au anunțat că un obiect a căzut în zona Bariera Traian.

La fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul IGSU și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru verificări și securizarea perimetrului.

Primele evaluări au arătat că o anexă dintr-o gospodărie a fost afectată, iar un stâlp de electricitate a fost avariat. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe puncte din zonă, iar perimetrul a fost izolat de Poliția Română și militarii MApN.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le-a catalogat drept „iresponsabile”, subliniind că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității din zona Mării Negre.