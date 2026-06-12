Sursa Foto: Eveniment PSD Facebook Bogdan Ivan (rol ilustrativ)

Bogdan Ivan a fost ales președinte al PSD Bistrița-Năsăud, preluând conducerea organizației județene într-un moment de reorganizare internă a filialei.

Deputatul Bogdan Ivan a fost ales, vineri seară, în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene PSD Bistriţa-Năsăud, acesta succedându-i lui Radu Moldovan, cel care a condus filiala în ultimii 19 ani.

Ivan a îndeplinit funcţia de preşedinte interimar al PSD Bistriţa-Năsăud începând cu data de 22 aprilie, când Radu Moldovan, care conduce Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a fost vizat de percheziţii ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, alături de subordonaţi ai săi, motiv pentru care şi-a dat demisia din funcţia politică.

Fostul lider şi-a anunţat finalul carierei politice. Acesta "a predat ștafeta" către Bogdan Ivan

Fostul lider al PSD Bistriţa-Năsăud nu a fost prezent la Conferinţa judeţeană de alegeri, însă a transmis un mesaj video, aplaudat în picioare de cei prezenţi, în care şi-a anunţat finalul carierei politice şi predarea ştafetei către Bogdan Ivan.

"Dacă există o lecţie pe care am învăţat-o în toţi aceşti ani, este aceasta: funcţiile sunt doar mijlocul prin care se construiesc comunităţile. Sunt mai importante conştiinţa şi munca, să fii un om care crede, care munceşte şi care nu renunţă. Vă mulţumesc pentru acest drum, pentru încredere, pentru loialitate, pentru tot ceea ce am construit împreună. (...) Astăzi, cu aceeaşi responsabilitate cu care am primit această misiune politică în urmă cu mulţi ani, a sosit momentul să predau ştafeta, cu încredere, mai departe. O predau unui om tânăr, dar cu experienţă; unui om care a crescut în această echipă, a fost alături de noi în momentele importante (...). Drumul meu politic se încheie aici. Privesc înainte cu linişte şi cu încredere. Nu am făcut nimic rău şi nici un lucru de care să îmi fie ruşine. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, sunt convins că voi depăşi şi această perioadă complicată pentru mine şi pentru familia mea", a spus Radu Moldovan.

Ivan va duce mai departe ceea ce a început vechiul lider PSD

Noul lider al PSD Bistriţa-Năsăud a ţinut să sublinieze că, în mandatul său, va duce mai departe misiunea începută de Radu Moldovan şi le-a transmis colegilor de partid să nu se arate "slăbiţi" sau puşi "cu capul plecat".

"Această conferinţă este una prematură, ea nu trebuia să aibă loc atât de devreme. Ştim, în acelaşi timp, că avem o misiune extrem de importantă: să fim uniţi şi să ducem mai departe ceea ce am construit împreună în ultimii 19 ani, uniţi de un lider, care este preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan. (...) Structura de conducere a echipei noastre va avea o componenţă similară cu cea aleasă în 2022, dar va veni în faţa oamenilor cu un mesaj foarte clar: suntem cei care am reconstruit judeţul Bistriţa-Năsăud, am pus bazele unui judeţ modern, acum trecem la următoarea etapă. Şi nu îi lăsăm pe adversarii noştri, care speră să ne simtă slăbiţi, nu îi lăsăm nici măcar un minut să creadă că au reuşit acest lucru, pentru că o să le arătăm că cine se ia de unul dintre noi se ia de toţi, că suntem echipă şi că nu lăsăm pe nimeni să ne pună cu capul plecat", a afirmat Bogdan Ivan.

La conferinţa de alegeri a PSD Bistriţa-Năsăud au fost prezenţi, din partea conducerii naţionale, prim-vicepreşedintele Victor Negrescu, vicepreşedinţii Vasile Dîncu şi Gabriel Zetea, precum şi liderii social-democraţi din judeţele Sălaj, Satu Mare, Bihor şi Sibiu, toţi lăudând activitatea politică a lui Radu Moldovan.

Moţiunea cu care a candidat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei şi al Economiei, a primit 367 de voturi din totalul de 368 exprimate, fiind înregistrată o abţinere, conform Agerpres.

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