Radu Moldovan și-a dat demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud

Anunțul despre demisia lui Emil Radu Moldovan a fost făcut de Biroul de Presă al PSD Bistrița-Năsăud.

"Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte!

În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației.

Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan.

Activitatea organizației continuă în mod normal, cu aceleași obiective și muncă pentru oameni", se arată în comunicatul Biroului de Presă al PSD Bistrița-Năsăud.

Radu Moldovan, vizat de percheziții DNA

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, vizat miercuri de percheziții făcute de DNA, a oferit o declarație după plecarea procurorilor.

Moldovan a spus că, în urma percheziţiilor DNA care au avut loc la locuinţa sa şi la sediul CJ, au fost ridicate documente şi laptopul său din birou, dar că nu are mai multe detalii despre ancheta DNA.

Percheziții acasă la Radu Moldovan și la sediul CJ Bistrița-Năsăud: „Mi-au comunicat un dosar penal, nu am fost audiat”

"Nu am foarte multe detalii, mi-au comunicat un dosar penal, mandate de percheziţie. Au făcut percheziţiile de rigoare, au luat câteva documente, laptopul din birou şi restul, mai multe detalii, doar ei vă pot da. Nu am fost audiat. Nu cunosc detalii, eu am fost însoţit de ei, s-au încheiat activităţile şi ne-am luat rămas bun acum zece minute. Eu am ieşit din respect pentru voi să vă dau o declaraţie, nu fac comentarii despre acest subiect.

Oamenii îşi fac treaba, colegii mei vor pune la dispoziţie absolut toate documentele, eu le stau la dispoziţie cu orice este de lămurit. Deocamdată nu ştiu nimic. Am avut o percheziţie acasă, am avut o percheziţie în birou şi cam atât. Mă întorc înapoi în birou, la lucru", a declarat Radu Moldovan.

CITEȘTE ȘI: Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan după percheziţiile DNA: Ne-am luat rămas-bun; mă întorc la lucru

