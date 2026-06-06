E oficial: Dinamo are un nou antrenor. Ce contract a semnat Nuno Campos

Anunțul despărțirii echipei Dinamo București de antrenorul Zeljko Kopic a fost făcut vineri, iar în aceeași zi oficialii clubului au ajuns la acord verbal cu Nuno Campos. Astăzi, tehnicianul portughez a semnat și contractul cu Dinamo.

Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo

Pagina oficială de Facebook a lui Dinamo a transmis următorul mesaj, sâmbătă seară:

"Bine ai venit, Nuno Campos! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică! Noul antrenor a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30.06.2028.

În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.

În ultimul sezon, noul nostru antrenor a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, unde a obținut cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent, locul 5 în campionat, și a dus echipa până în finala Cupei Ungariei".

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Când va fi prezentat oficial la Dinamo Nuno Campos

Alb-roșii au reușit să îl ia pe antrenorul Nuno Campos de la echipa ungară Zalaegerszeg. Conform Fanatik, Nuno Campos a semnat un contract până în 2028, data la care ar fi expirat angajamentul croatului Zeljko Kopic.

Săptămâna viitoare, joi, pe 11 iunie, va fi prezentat noul antrenor al lui Dinamo București.