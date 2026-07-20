Nu doar titlul mondial. Spania a dat şi cel mai bun jucător şi cel mai bun portar de la CM2026

Unai Simon, portarul Spaniei

Au fost anunţati cei mai buni jucători de la CM2026. Spania nu a câştigat doar titlul mondial, ci a dat şi cel mai bun jucător, dar şi cel mai bun portar al turneului final.

Unai Simon, goalkeeper-ul selecţionatei Spaniei, a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale 2026, după finala câştigată de La Roja în faţa Argentinei, cu scorul de 1-0 după prelungiri, duminică la East Rutherford, în apropiere de New York, informează EFE.

Acesta şi-a exprimat recunoştinţa pentru încrederea acordată de selecţionerul Luis de la Fuente, care l-a titularizat încă de la începutul competiţiei din America de Nord, pe parcursul căreia Unai Simon a încasat un singur gol (în sfertul de finală cu Belgia, câştigat cu 2-1 de iberici).

"Îi voi fi mereu recunoscător pentru această oportunitate. Oricare dintre portarii de aici era capabil să câştige Cupa Mondială, Cu un alt portar, am fost de asemenea campioni mondiali. Dar din 2018 şi până acum, s-a bazat pe mine şi îi sunt recunoscător pentru asta", a Unai Simon pentru Televiziunea spaniolă.

Acesta a subliniat, totodată, că premiul pentru cel mai bun portar este rezultatul efortului întregii echipe.

"Această statistică este ceea ce este, dar evidenţiază munca defensivă a întregii echipe, consecvenţa. Dacă vrei să câştigi un Campionat Mondial, trebuie să fii constant. Am realizat asta împreună, toţi luptând pentru a ţine mingea cât mai departe", a spus portarul echipei Athletic Bilbao.

Unai Simon a lăudat parcursul La Roja până la finală. "Trebuie să analizăm şi să evaluăm parcursul şi rivalii. Am jucat împotriva Portugaliei lui Cristiano, a Franţei lui Mbappe şi acum a Argentinei lui Messi; împotriva unor jucători care te pot reduce la zero în orice moment. Am ştiut cum să ne păstrăm calmul şi să ne controlăm emoţiile, iar asta este foarte important", a conchis el.

Rodri, cel mai bun jucător de la CM2026

Mijlocaşul Rodrigo Hernandez "Rodri", căpitanul selecţionatei Spaniei, desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026, a subliniat valoarea câştigării "celui mai dificil titlu" împotriva unei rivale precum Argentina cu o abordare "curajoasă", informează EFE.

"Suntem în al nouălea cer acum, dar este incredibil. Slavă Domnului pentru tot ce ne-a dat şi pentru titlu", a declarat jucătorul echipei Manchester City pentru Televiziunea spaniolă.

"Acest grup este uimitor, suntem campioni mondiali pentru a doua oară, este dificil, cel mai dificil titlu de câştigat. Şi l-am câştigat împotriva unei echipe precum Argentina", a adăugat fotbalistul spaniol, care a lăudat stilul de joc al Spaniei.

"Acesta este secretul acestei echipe. Mesajul este să mergem pentru victorie de la început, să fim curajoşi. Am fost curajoşi şi suntem campioni", a insistat Rodri, care a trecut printr-o perioadă dificilă, accidentat timp de mai luni, dar a reuşit să recapete treptat forma care l-a condus la câştigarea Balonului de Aur în 2024.

"Este un motiv de mândrie pentru mine şi mi-ar plăcea ca noile generaţii să vadă că este posibil, că un jucător care atinge mai întâi culmile succesului şi apoi cade în adâncurile disperării este capabil să se ridice din nou. Un exemplu de depăşire a adversităţii şi de credinţă. Este cu adevărat incredibil", a adăugat el.

"Numai eu ştiu prin ce am trecut. Cei care cred mereu în tine sunt acolo. Am simţit sprijinul tuturor, afecţiunea şi mă simt foarte iubit", a conchis Rodri.

Pau Cubarsi, cel mai bun tânăr jucător de la CM2026

Pau Cubarsi, fundaşul central al selecţionatei Spaniei, a fost ales cel mai bun tânăr jucător al Cupei Mondiale 2026, după victoria La Roja în finala cu Argentina (scor 1-0 după prelungiri), duminică la East Rutherford (New Jersey), informează Xinhua.

La doar 19 ani, Pau Cubarsi a dat dovadă de o maturitate remarcabilă pe tot parcursul turneului, ajutând Spania să încheie fără gol primit prima fază a competiţiei, înainte de a-şi încheia campania cu o victorie asupra campioanei mondiale en titre, în finală.

Cu un un control al mingii, dominant în duelurile unu la unu şi neînfricat sub presiune, Cubarsi s-a impus ca una dintre vedetele decisive ale turneului. Regularitatea şi leadershipul său, depăşind vârsta sa, l-au făcut un câştigător meritat al Premiului pentru cel mai bun tânăr jucător, scrie FIFPRO.

Kylian Mbappe, cel mai bun marcator

Atacantul francez Kylian Mbappe, cu 10 goluri, a câştigat Gheta de Aur, trofeu acordat celui mai bun marcator al Cupei Mondiale de fotbal.

Clasamentul marcatorilor la turneului final din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie):

10 goluri: Kylian Mbappe (Franţa)

8 goluri: Lionel Messi (Argentina)

7 goluri: Erling Haaland (Norvegia), Jude Bellingham (Anglia)

6 goluri: Harry Kane (Anglia), Ousmane Dembele (Franţa)

5 goluri: Mikel Oyarzabal (Spania)

4 goluri: Vinicius Jr (Brazilia), Ismaila Sarr (Senegal), Julian Quinones (Mexic)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveţia), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Elijah Just (Noua Zeelandă), Yoane Wissa (RD Congo), Kai Havertz (Germania), Cody Gapo (Olanda), Folarin Balogun (SUA), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Romelu Lukaku (Belgia), Charles De Ketelaere (Belgia), Lautaro Martinez (Argentina), Bradley Barcola (Franţa), Bukayo Saka (Anglia)

2 goluri: Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveţia), Ermin Mahmic (Bosnia-Herţegovina), Nicolas Pepe (Cote d'Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Raul Jimenez (Mexic), Youri Tielemans (Belgia), Habib Diarra (Senegal), Breel Embolo (Elveţia), Emam Ashour (Egipt), Azzeddine Ounahi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Malik Tillman (SUA), Mostafa Zico (Egipt), Mikel Merino (Spania), Dan Ndoye (Elveţia), Pedro Porro (Spania), Enzo Fernandez (Argentina)

1 gol: Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Mohammad Mohebbi (Iran), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Ali Olwan (Iordania), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croaţia), Petar Musa (Croaţia), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Granit Xhaka (Elveţia), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d'Ivoire), Junya Ito (Japonia), Lamine Yamal (Spania), Agustin Canobbio (Uruguay), Kevin Pina (Capul Verde), Helio Varela (Capul Verde), Finn Surman (Noua Zeelandă), Mohamed Salah (Egipt), Trezeguet (Egipt), Marcus Holmgren Pedersen (Suedia), Nizar Alrashdan (Iordania), Nadhir Benbouali (Algeria), Amine Gouiri (Algeria), Ante Budimir (Croaţia), Nuno Mendes (Portugalia), Rafael Leao (Portugalia), Promise David (Canada), Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herţegovina), Hasan Alhaydos (Qatar), Achraf Hakimi (Maroc), Gessime Yassine (Maroc), Wilson Isidor (Haiti), Thapelo Maseko (Africa de Sud), Mateo Chavez (Mexic), Alvaro Fidalgo (Mexic), Nilson Angulo (Ecuador), Gonzalo Plata (Ecuador), Leroy Sane (Germania), Daizen Maeda (Japonia), Hazem Mastouri (Tunisia), Jan-Paul van Hecke (Olanda), Arda Guler (Turcia), Orkun Kokcu (Turcia), Kaan Ayhan (Turcia), Auston Trusty (SUA), Sebastian Berhalter (SUA), Desire Doue (Franţa), Thelonious Aagaard (Norvegia), Iliman Ndiaye (Senegal), Alex Baena (Spania), Mahmoud Saber (Egipt), Kevin De Bruyne (Belgia), Alexis Saelemaekers (Belgia), Petar Sucic (Croaţia), Nikola Vlasic (Croaţia), Derrick Luckassen (Ghana), Fiston Mayele (RD Congo), Eldor Şomurodov (Uzbekistan), Rak Belghali (Algeria), Marcel Sabitzer (Austria), Sasa Kalajdzic (Austria), Giovani Lo Celso (Argentina), Stephen Eustaquio (Canada), Casemiro (Brazilia), Gabriel Martinelli (Brazilia), Kaishu Sano (Japonia), Julio Enciso (Paraguay), Issa Diop (Maroc), Antonio Nusa (Norvegia), Brian Cipenga (RD Congo), Ivan Perisic (Croaţia), Goncalo Ramos (Portugalia), Lisandro Martinez (Argentina), Deroy Duarte (Capul Verde), Sidny Lopes Cabral (Capul Verde), Jhon Arias (Columbia), Neymar (Brazilia), Hans Vanaken (Belgia), Yasser Ibrahim (Egipt), Cristian Romero (Argentina), Fabian Ruiz (Spania), Andreas Schjelderup (Norvegia), Alexis Mac Allister (Argentina), Julian Alvarez (Argentina), Anthony Gordon (Anglia), Declan Rice (Anglia), Ezri Konsa (Anglia), Ferran Torres (Spania).

Autogoluri: Miro Muheim (Elveţia, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia şi pentru Australia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA), Hassan Altambakti (Arabia Saudită, pentru Spania), Abduvohid Nematov (Uzbekistan pentru Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, pentru Bosnia-Herţegovina), Yassine Bounou (Maroc, pentru Haiti), Ellyes Skhiri (Tunisia, pentru Olanda), Diney Borges (Capul Verde, pentru Argentina).