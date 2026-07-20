Campionii mondiali ai Spaniei, primiți de familia regală și de premier. Urmează parada triumfală pe străzile Madridului VIDEO

Majestățile Lor, regele Felipe și regina Letizia, însoțiți de prințesa Leonor și infanta Sofía, întâmpină echipa națională a Spaniei/ Sursa foto: Captură video X

Campionii mondiali ai Spaniei au fost întâmpinați astăzi de familia regală la Palatul Zarzuela, dar și de premierul Sanchez, înaintea paradei victoriei prin centrul Madridului, unde zeci sau chiar sute de mii de fani îi așteaptă.

Regele Spaniei le-a mulţumit luni fotbaliştilor echipei naţionale pentru al doilea lor triumf la Cupa Mondială, salutând victoria acestora ca pe un succes al întregii ţări. În același timp, străzile capitalei se umplu de sute de fani veniţi să-şi întâmpine eroii, transmite AFP.

„Când joacă echipa noastră naţională, jucăm cu toţii. Când aţi câştigat, aţi făcut-o pentru întreaga Spanie”, a spus Felipe al VI-lea în timpul unui scurt discurs susţinut în grădinile Palatului Zarzuela, unde campionii mondiali au fost primiţi la scurt timp după revenirea în Spania.

„Aţi dat dovadă de o tărie de caracter remarcabilă, de rezistenţă şi de îndrăzneală”, a mai remarcat monarhul, adăugând: „Aţi rămas uniţi, aţi lucrat în echipă, aţi dat dovadă de solidaritate şi generozitate şi, mai mult, aţi câştigat cu aplomb”.

Their Majesties King Felipe and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor and Infanta Sofía, welcome the Spanish national team. #VamosEspaña#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WW2o2P1YtQ — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) July 20, 2026

Echipa națională, primită de familia regală

Însoţit de regină şi de cele două prinţese, care, cu această ocazie, îmbrăcaseră tricourile echipei naţionale, regele, care asistase la finala de pe stadionul MetLife de lângă New York, a dorit să le ureze bun venit campionilor la reşedinţa sa.

Aceasta a fost prima etapă din programul încărcat al echipei Spaniei pentru după-amiaza zilei de luni. După această primire regală, jucătorii urmează să fie primiţi de prim-ministru, care tocmai a revenit de la Alger şi a asistat la rândul său la meciul de duminică seara.

Jucătorii, așteptați în stradă de spanioli

Jucătorii vor ieşi apoi să salute mulţimea în cadrul unei parade pe arterele principale ale Madridului, care sunt deja pline de spectatori, mulţi dintre aceştia purtând tricoul echipei naţionale.

Acest nou titlu mondial rezonează în mod deosebit de puternic în această ţară pasionată de fotbal, unde o parte a tinerei generaţii nu trăise primul triumf al naţionalei la Cupa Mondială din 2010, din Africa de Sud.

Echipa de fotbal a Spaniei a aterizat pe aeroportul Madrid-Barajas luni, la 15:30 (ora României). După ce a aterizat pe pistă şi a oprit sub o strictă supraveghere a poliţiei, aeronava şi-a deschis uşile, iar primii care au coborât au fost selecţionerul Luis de la Fuente, căpitanul Rodrigo Hernandez (Rodri), purtând echipamentul naţionalei, cu medalia la gât şi cupa în mâini, precum şi preşedintele federaţiei, Rafael Louzan, potrivit Agerpres.