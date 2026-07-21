Rapid a învins-o pe nou-promovata Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, în Giulești, în ultimul meci din etapa inaugurală a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Pașcanu (88), cu un șut din marginea careului mic, după o fază confuză.

Sepsi OSK juca din minutul 53 în inferioritate numerică, după ce Alin Dobrosavlevici a fost eliminat pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz.

Pentru Rapid a fost meciul cu numărul 2.100 în eșalonul de elită al fotbalului românesc, potrivit LPF.

Cosmin Matei (Sepsi OSK) a jucat meciul cu numărul 300 în prima ligă.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala întrecere internă de 14 ori, de patru ori au câștigat bucureștenii, de patru ori s-au impus covăsnenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

FC Rapid București - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0 (0-0), Stadion Giulești - București

A marcat: Alexandru Pașcanu (88).

Cartonaș roșu: Alin Dobrosavlevici (Sepsi OSK, 53).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitri asistenți: Cristi Daniel Ilinca (Craiova), Florin Ionuț Iftode (Galați); al patrulea oficial: Ioan-Răzvan Negară (Vaslui)

Arbitru video: Horia-Gabriel Mladinovici (București); arbitru asistent video: Mihai-Ovidiu Artene (Vaslui)

Observatori: Sebastian Colțescu (București) - CCA, Marian Bucurescu (București) - LPF. (Agerpres)