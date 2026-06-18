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DCNews Sport Fotbal Cristi Chivu a semnat prelungirea cu Inter Milano. Contract până în 2028

Cristi Chivu a semnat prelungirea cu Inter Milano. Contract până în 2028

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 18 Iun 2026
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FOTO: Agerpres / Cristi Chivu

Cristian Chivu va fi antrenorul echipei Inter Milano încă 2 ani.

”FC Internazionale Milano are plăcerea de a anunța reînnoirea contractului antrenorului Cristian Chivu. Datorită noului acord, antrenorul va conduce echipa Nerazzurri până în 2028.

Povestea lui Cristian Chivu este una fără egal: o poveste de pasiune și sacrificiu, o saga care cuprinde episoade și momente unice. O poveste indisolubil legată de culorile Nerazzurri, care au marcat întreaga viață a antrenorului. Pe 9 iunie 2025, Chivu a devenit noul antrenor al lui Inter.

De atunci, el a condus Interul de pe banca tehnică în 58 de meciuri, pe parcursul unui sezon intens și solicitant, care a devenit de neuitat pe măsură ce lunile au trecut. Al 21-lea Scudetto, a zecea Coppa Italia din istoria Interului, o dublă istorică și minunată: triumfuri ale unui grup special, care poartă semnătura antrenorului român, desemnat și Antrenorul Sezonului 2025/26 de către Lega Calcio Serie A”, au scris milanezii pe site-ul oficial. 

Chivu a câştigat Cupa Italiei şi titlul în Serie A în primul său sezon pe banca lui Inter Milano. 

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