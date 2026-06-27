Gigi Becali pierde sute de mii de euro de la Cupa Mondială, din cauza unei înțelegeri pentru Joao Paolo

Sursa foto: Agerpres

Gigi Becali pierde bani frumoși după ce a fost de acord cu o clauză prin care Oțelul Galați primea toată suma de bani de pe urma participării fotbalistului Joao Paolo la Cupa Mondială.

Cluburile din Superligă vor încasa sume suplimentare de la FIFA după ce doi fotbaliști legați de campionatul României, Jovo Lukic și Joao Paulo, au obținut calificarea în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial al Cluburilor. Informația a fost prezentată de jurnalistul Alin Grigore.

FIFA acordă câte 5.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de jucătorii convocați la turneul final, banii fiind distribuiți cluburilor pentru care aceștia au evoluat.

U Cluj și Universitatea Craiova împart banii pentru Jovo Lukic

Participarea lui Jovo Lukic la competiție trebuia să aducă aproximativ 160.000 de dolari pentru U Cluj. Calificarea în faza următoare a competiției înseamnă însă încă șapte zile petrecute la turneul final, ceea ce se traduce prin alți 35.000 de dolari.

Suma nu va rămâne integral la formația clujeană, deoarece aceasta va fi împărțită cu Universitatea Craiova, club pentru care atacantul a evoluat în perioada preliminariilor.

FCSB încasează, dar banii ajung la Oțelul Galați

În cazul lui Joao Paulo, suma totală acordată de FIFA va ajunge la aproximativ 210.000 de dolari. Meciul din șaisprezecimile de finală, programat pe 4 iulie împotriva Argentinei, îi prelungește șederea la turneu și crește compensația financiară aferentă.

Cu toate acestea, FCSB nu va păstra niciun dolar din suma primită. Potrivit unei înțelegeri încheiate în momentul transferului lui Joao Paulo, clubul bucureștean s-a obligat să vireze către Oțelul Galați toate sumele încasate de la FIFA pentru participarea fotbalistului la competiție, în plus față de cei 600.000 de euro plătiți pentru transferul jucătorului.

Astfel, calificarea celor doi fotbaliști în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial al Cluburilor produce efecte financiare directe și pentru cluburile din Superligă, care beneficiază de mecanismul de compensare pus la dispoziție de FIFA.