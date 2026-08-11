David Popovici are un rival în finala de 100 m liber la Europenele de la Paris

David Popovici. Sursa: Agerpres

David Popovici s-a calificat în finala Europenelor de la Paris în proba de 100 m liber, cu cel mai bun timp al competiţiei. Campionul olimpic are, însă, un rival pe măsură.

Înotătorul român David Popovici, campion european, mondial şi olimpic, s-a calificat în finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, marţi seara, cu cel mai bun timp din semifinale.

Popovici a stabilit un nou record al competiţiei, 46 sec 72/100, după ce a avut şi cel mai bun timp din seriile de marţi, 47 sec 13/100.

Spaniolul Luca Hoek Le Guenedal a reuşit al doilea timp din semifinale, 47 sec 26/100, iar rusul Egor Kornev a fost al treilea, în 47 sec 27/100.

Finala probei de 100 m liber va avea loc miercuri, la 19:52 (ora României).

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.

Egor Kornev, rivalul lui David Popovici în finală

Rusul Egor Kornev vrea să îl învingă pe David Popovici în finala de la 100 m liber şi şi-a anunţat strategia.

”Cursa de 100 de metri a decurs bine – totul e în regulă. Obiectivul meu a fost pur și simplu să ajung în finală. Mi-am spus să nu forțez la maximum, dar nici să nu mă relaxez prea tare, așa că am înotat într-un ritm moderat.

Îmi urmăream adversarii; l-am văzut pe înotătorul român – totul părea în regulă. Îmi dădeam seama că accelerează, dar știam și ce timp urma să scot. Asta avea să-mi fie suficient.

Strategia mea de cursă se bazează pe prima jumătate: pornesc în forță de la început, apoi încerc doar să rezist. Cu vreo 10 metri înainte de final, încep să mă lupt din greu – devine absolut brutal”, a declarat Egor Kornev, potrivit championat.com.

David Popovici, conştient că Kornev va fi cel mai greu adversar

”A fost bine, a fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce-mi stă mintea acum e pe refacere, mâncare, odihnă și pregătire pentru finala de mâine. Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine.

El (n.r. Egor Kornev) este cel care îmi va pune probleme în această probă. Acum au fost calificările, semifinalele… El a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine (n.r. - 12 august) la finală va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme.

Ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat un timp mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil. Dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil. Am destule rezerve după acest record, sunt pregătit”, a declarat David Popovici.