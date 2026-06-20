Înainte de Beach, Please!, Costineștiul găzduiește poate cel mai frumos pariu pe viitorul României. Faceți cunoștință cu omul din spatele lui / video + foto

Costinești

Dacă pentru mulți tineri vara la Costinești înseamnă Beach, Please!, stațiunea va fi cucerită mai întâi de un alt fenomen!

Vorbim despre baschet! Înainte ca scena celui mai mare festival urban din Europa să se aprindă, mii de copii, părinți și antrenori vor transforma litoralul într-un adevărat festival al sportului.

În acest weekend, la Costinești, începe Competiția Națională de BabyBaschet și MiniBaschet 2026, cel mai amplu eveniment dedicat baschetului juvenil din România, ce se va desfășura în perioada 20 iunie - 04 iulie 2026.

Iar în spatele acestui proiect se află Carmen Tocală, de departe cel mai implicat om din zona baschetului. Sub coordonarea sa, competițiile de BabyBaschet și MiniBaschet au început să adune foarte mulți copii, devenind nu doar evenimente sportive, ci adevărate comunități în care cei mici învață fair-play-ul, disciplina și bucuria de a face mișcare.

Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, a vorbit la DC News despre acest eveniment

Nu este deloc întâmplător că acest proiect a ajuns la asemenea dimensiuni. Într-o perioadă în care tot mai mulți copii sunt atrași de telefoane și ecrane, Federația Română de Baschet a reușit să aducă mii de familii pe terenurile de sport. Iar meritul îi revine președintei Carmen Tocală, cea care a înțeles că performanța începe cu dragostea pentru sport și cu experiențe frumoase trăite în copilărie.

Ce se întâmplă mai exact la Costinești și de ce este atât de important acest eveniment pentru baschetul românesc?

„Cred că este important pentru societatea românească în general. Este o activitate destinată copiilor. Prima serie este pentru copiii cu vârste între 8 și 10 ani, iar a doua serie pentru cei între 10 și 12 ani.

Înseamnă sport în familie, înseamnă baschet de dimineața de la ora 08.00 până seara la ora 21.00. Sunt mii de copii care vor fi susținuți de părinți, de familii și vor participa împreună la diverse activități, pentru că sportul are acest rol de integrator social. Acolo suntem cumva la noi acasă, în familia baschetului, în fiecare vară”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

„Sunt 5.000 de sportivi înscriși, din diferite cluburi, din toată țara. Aria de răspândire este foarte mare pentru că există cerere și dorință de a face sport și de a participa la competiții. Pentru că este foarte important. Una este să faci sport și să alergi în parc, alta este să participi la o competiție organizată. Ceea ce își doresc părinții pentru copii este să existe un regulament, să respecte regulile, partea de educație. Evident, copiii trebuie și supravegheați, pentru că antrenorii nu sunt doar antrenori. Sunt și pedagogi, și babysitteri, și asistenți medicali, și animatori. Au grijă de copii din toate punctele de vedere. Noi suntem toți acolo făcând de toate”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

Dacă Beach, Please! aduce muzică și vedete, BabyBaschet și MiniBaschet aduc ceva la fel de valoros sau mai mult de atât: Mii de copii care aleg mișcarea, competiția și spiritul de echipă. Iar acesta este poate cel mai frumos pariu pe viitor pe care îl poate câștiga România

Putem spune că BabyBaschetul și MiniBaschetul reprezintă baza piramidei performanței în baschet?

„Noi ne adresăm în prima parte și copiilor mai mici, între 5 și 8 ani. Conceptul este „Have Fun!”. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că la început facem sport ca să ne distrăm. Nu facem sport pentru a ajunge imediat la mari performanțe. Aici vorbim despre cu totul altceva. Mentalitatea de învingător apare mai târziu. Tot la Costinești va avea loc și Campionatul Național de 3 la 3. Atunci da, stabilim ierarhii și vrem să câștigăm. Pe de altă parte, părinții care vor fi prezenți, probabil în număr de aproximativ 10.000, vor contribui și ei la atmosfera evenimentului. Cred că litoralul românesc merita și această activitate. Este un eveniment sportiv, după care urmează Beach, Please!, un alt eveniment organizat la Costinești.

Dacă mă întrebați de ce Costinești, răspunsul este simplu: Pentru că este o stațiune a tineretului. Noi avem obligația să o redăm societății într-o altă formă. Mă uit la copii, la familii. Părinții sunt nostalgici după Costineștiul de altădată, iar bunicii sunt nostalgici pentru că au prins Cenaclul Flacăra acolo. Și mă întreb ce am putea face pentru ei, ce activități, ce karaoke am putea organiza astfel încât și ei să fie atrași să facă mișcare. În fiecare an adunăm oamenii aici. Avem transmisii, avem permanent echipa de filmare cu noi, operatorii, și, evident, foarte multă pasiune”, a zis Carmen Tocală, președinta Federației Române de Baschet, la DC News.

Vedeți detalii aici, în interviul nostru exclusiv:

În acest weekend, la Costinești, începe Competiția Națională de BabyBaschet și MiniBaschet 2026, cel mai amplu eveniment dedicat baschetului juvenil din România, ce se va desfășura în perioada 20 iunie – 04 iulie 2026.



Competiția reunește anual mii de copii, antrenori, oficiali, părinți și susținători din întreaga țară, reprezentând nu doar o manifestare sportivă de anvergură, ci și o veritabilă sărbătoare a sportului, educației și fair-play-ului. La ediția din acest an s-au înscris 99 de echipe la categoria Babybaschet și 208 echipe la Minibaschet. Astfel, este estimată participarea a peste 10.000 de persoane, dintre care aproximativ 5.000 de sportivi cu vârste de până la 12 ani, ceea ce transformă evenimentul într-unul dintre cele mai importante proiecte sportive dedicate copiilor și tinerilor din România.

Iubitorii sportului în general și ai baschetului în special sunt invitați la evenimentele și momentele reprezentative organizate în cadrul Competiției Naționale de BabyBaschet și MiniBaschet - Costinești 2026. Numeroase meciuri jucate în paralel cu pasiunea copiilor, concursuri de îndemânare, tombole cu premii, momente speciale ale sponsorilor, suveniruri realizate special pentru eveniment și multe alte surprize vă așteaptă la terenurile de pe malul mării să ne bucurăm împreună, timp de două săptămâni, de cel mai frumos baschet, baschetul copilăriei.

Toate partidele importante ale competiției vor fi transmise în direct pe canalul de YouTube al FRB TV (https://www.youtube.com/@frb-tv).



PROGRAM COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE BABYBASCHET ȘI MINIBASCHET – COSTINEȘTI 2026

BabyBaschet

20.06.2026

18:00 Marș/paradă prin stațiune toate echipe participante BabyBaschet

19:00 Deschidere oficială



21.06.2026

08:30 – 12:30 Meciuri sesiune dimineață

16:30 – 20:30 Meciuri sesiune seară



22.06.2026

08:30 – 12:30 Meciuri sesiune dimineață

17:00 – 19:00 Concursuri de abilități



23.06.2026

08:30 – 12:30 Meciuri sesiune dimineață

16:30 – 20:30 Meciuri sesiune seară



24.06.2026

08:30 – 12:30 Meciuri sesiune dimineață

17:00 – 19:00 Concursuri de abilități



25.06.2026

08:30 – 12:30 Meciuri sesiune dimineață

16:30 – 20:30 Meciuri sesiune seară & Premiere o parte dintre echipe

26.06.2026

08:30 – 12:30 Meciuri sesiune dimineață & Premiere



MiniBaschet

27.06.2026

18:00 Marș/paradă prin stațiune toate echipe participante BabyBaschet

19:00 Deschidere oficială



28.06.2026

07:45 – 13:45 Meciuri sesiune dimineață

15:30 – 21:30 Meciuri sesiune seară



29.06.2026

07:45 – 13:45 Meciuri sesiune dimineață

17:00 – 19:00 Concursuri de abilități



30.06.2026

07:45 – 13:45 Meciuri sesiune dimineață

15:30 – 21:30 Meciuri sesiune seară

01.07.2026

CN U12 3x3*

*în funcție de numărul de echipe înscrise se va anunța programul

02.07.2026

07:45 – 13:45 Meciuri sesiune dimineață

15:30 – 21:30 Meciuri sesiune seară



03.07.2026

07:45 – 13:45 Meciuri sesiune dimineață & Premiere

04.07.2026

07:45 – 13:30 Meciuri sesiune dimineață & Premiere

Iată imagini din 2025: