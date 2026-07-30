FIFA vrea să încheie până în octombrie finanțarea privată pentru compania responsabilă de Cupa Mondială

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

FIFA speră să finalizeze până la sfârșitul lunii octombrie finanțarea privată a companiei responsabile de organizarea Cupei Mondiale, un pas considerat esențial pentru implementarea proiectului.

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) speră să finalizeze finanţarea privată pentru controversata companie responsabilă de Cupa Mondială până la sfârşitul lunii octombrie, potrivit informaţiilor obţinute de Press Association, scrie DPA.

Planurile de a vinde participaţii la o companie privată, care ar urma să gestioneze toate aspectele comerciale şi operaţionale ale competiţiilor FIFA, au stârnit o reacţie vehementă din partea UEFA şi au generat îngrijorări în rândul cluburilor europene şi al marilor ligi din întreaga lume.

Press Association a intrat acum în posesia unor documente care stabilesc un calendar orientativ pentru finalizarea procesului de investiţii până la sfârşitul lunii octombrie.

Investitorii vor primi acces la un document cu termenii principali ai tranzacţiei (term sheet) şi la o serie de materiale selectate în luna august, urmând ca în septembrie să depună "scrisori de intenţie" (LOI) iniţiale, în care să specifice suma pe care doresc să o investească.

Un grup de investitori, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de un apropiat al lui Trump

Ofertele ferme ar urma să fie convenite în octombrie, iar fondurile de la investitori ar urma să fie transferate către FIFA până la sfârşitul acelei luni.

Un grup de investitori privaţi, care ar urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Federaţiile au termen până la 19 septembrie să precizeze dacă susţin propunerea FFE şi dacă doresc să acceseze fonduri de dezvoltare de până la 20 de milioane de dolari fiecare, începând cu 1 ianuarie. FIFA afirmă că, în cazul aprobării, aceste planuri îi vor permite să distribuie fonduri de dezvoltare în valoare totală de 10 miliarde de dolari în ciclul cuprins între anii 2027 şi 2030.

FIFA insistă ca FFE să supervizeze vânzarea drepturilor comerciale şi organizarea operaţională a turneelor sale, însă precizează că investitorii nu ar avea niciun cuvânt de spus în stabilirea unor aspecte precum dimensiunea şi frecvenţa marilor competiţii, cum ar fi Cupele Mondiale masculine şi feminine şi Cupa Mondială a Cluburilor.

Există însă îngrijorări majore că dorinţa firească a investitorilor de a-şi maximiza profiturile, precum şi necesitatea de a onora angajamentele privind creşterea finanţării pentru federaţiile naţionale, vor duce inevitabil la extinderea competiţiilor, afectând astfel calendarele fotbalistice interne şi internaţionale existente, conform Agerpres.

Scandal uriaş între UEFA şi FIFA. Naţionalele europene ameninţă cu retragerea de la viitoarea Cupă Mondială

FIFA a anunţat că, în acest scop, va fi înfiinţată FIFA Forward Enterprise (FFE), o nouă filială deţinută şi controlată de FIFA, menită să reunească operaţiunile comerciale şi pe cele legate de evenimente ale organizaţiei, de la difuzare, sponsorizare, vânzarea de bilete şi acordarea de licenţe până la organizarea propriu-zisă a evenimentelor FIFA.

Se precizează că FIFA îşi va păstra controlul exclusiv asupra FFE şi autoritatea deplină asupra guvernanţei fotbalului, competiţiilor, calendarului meciurilor, precum şi asupra tuturor deciziilor de reglementare şi celor sportive.

Dacă va fi aprobată de membri şi de Consiliul FIFA, FFE ar urma să atragă până la 4,2 miliarde de dolari în cursul acestui an pentru finanţarea programului, "pe baza unei evaluări iniţiale a capitalului propriu de 20 de miliarde de dolari, prin selectarea atentă a unor investitori pe termen lung care vor achiziţiona participaţii minoritare, fără drept de control, în cadrul FFE. Toate beneficiile nete ale FFE vor fi reinvestite în fotbalul la nivel mondial".

UEFA a reacţionat dur

"Nimeni nu are dreptul să ne vândă sportul", a reacţionat Sepp Blatter, fost preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) în legătură cu proiectul FIFA de a deschide calea investitorilor privaţi prin înfiinţarea unei companii, relatează AFP.

Sepp Blatter, predecesorul lui Gianni Infantino la FIFA (1998-2015), a scris pe X: "Relaţia strânsă dintre preşedintele FIFA (Infantino) şi preşedintele SUA (Donald Trump) a căpătat o dimensiune financiară care aduce grave prejudicii fotbalului. Nimeni nu are dreptul să ne vândă sportul."

Încă de marţi, UEFA şi-a exprimat opoziţia faţă de proiect, considerându-l "o linie pe care forurile conducătoare ale fotbalului nu ar trebui să o depăşească niciodată". De atunci, mai multe federaţii europene importante au luat, de asemenea, poziţie împotriva proiectului.

Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei franceze, şi-a exprimat opinia că acest proiect "ridică multe semne de întrebare" şi a declarat că i-a transmis preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, necesitatea unor "procese decizionale ceva mai transparente".

"Începând de astăzi (miercuri), voi lua legătura cu principalii mei colegi din marile federaţii europene şi cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pentru a stabili cum ar trebui să abordăm aceste proiecte, despre care nu avem informaţii concrete", a adăugat el la postul France Inter.

Federaţia engleză de fotbal şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" cu privire la procesul de guvernanţă "defectuos" al FIFA, în timp ce Federaţia germană îl consideră un "atac frontal la adresa fotbalului", adăugând că există un "consens larg în rândul asociaţiilor membre (ale UEFA - n. r.) cu privire la această chestiune".

Echipele naționale europene ar fk decise să meargă până la capăt și să apeleze, dacă FIFA își va materializa planul anunțat, la măsura extremă: refuzul de a participa la Cupa Mondială și la toate celelalte competiții organizate de forul mondial.

Prima competiție vizată are loc chiar anul viitor, Cupa Mondială de fotbal feminin care se joacă în Brazilia.

Confederaţia asiatică critică şi ea FIFA

Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) a criticat FIFA, afirmând că iniţiativele de amploarea şi semnificaţia creării unei companii pentru a-şi promova evenimentele trebuie să se bazeze pe principiile bunei guvernanţe, transparenţei şi consultării substanţiale, scrie EFE.

Într-un comunicat, AFC a afirmat că nu a fost consultată cu privire la propunerea FIFA de a crea FIFA Forward Enterprise (FFE) şi a regretat că o chestiune de o asemenea importanţă a fost făcută publică înainte ca familia AFC să aibă ocazia să o examineze şi să o discute prin canalele de guvernanţă adecvate şi stabilite.

Deşi AFC recunoaşte importanţa explorării unor abordări inovatoare care pot consolida viitorul fotbalului global, iniţiativele de această amploare şi semnificaţie trebuie să se bazeze pe principiile bunei guvernanţe, transparenţei şi consultării substanţiale. Pentru Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC), deciziile care ar putea remodela viitorul comercial şi financiar al sportului necesită o colaborare prealabilă şi amănunţită cu confederaţiile, federaţiile membre şi alte părţi interesate relevante înainte de a prezenta orice propunere organismului sau organismelor decizionale relevante. AFC crede cu tărie că tuturor părţilor interesate ar trebui să li se ofere suficiente informaţii şi timp adecvat pentru a evalua pe deplin propunerea, inclusiv implicaţiile sale de guvernanţă, juridice, comerciale şi strategice, se arată în comunicatul AFC.

Fiind una dintre cele şase Confederaţii ale fotbalului mondial, AFC îşi menţine angajamentul faţă de creşterea continuă a fotbalului internaţional, a concluzionat organizaţia prezidată de şeicul Salman Bin Ebrahim Al Khalifa din Bahrain, unul dintre cei cinci candidaţi la alegerile prezidenţiale FIFA câştigate de Gianni Infantino în 2016 şi care a primit al doilea cel mai mare număr de voturi.

Federaţia Cehă de Fotbal este de acord cu iniţiativa FIFA

Preşedintele Federaţiei cehe de fotbal, David Trunda, a declarat că susţine proiectul FIFA de a deschide calea investitorilor privaţi prin înfiinţarea unei companii, relatează L'Equipe.

Deşi o mare parte a lumii fotbalului este indignată de planul de a vinde participaţii la Cupa Mondială, o iniţiativă promovată de Gianni Infantino, unii au decis totuşi să-l susţină pe preşedintele FIFA. David Trunda, preşedintele Federaţiei cehe, a declarat pentru Sky News că susţine acest proiect puternic orientat spre afaceri. "Văd beneficiile concrete pe care fotbalul ceh le-ar putea obţine dintr-o colaborare strânsă cu Gianni Infantino şi echipa sa", a afirmat Trunda.

Acesta din urmă, ales anul trecut la conducerea federaţiei cehe, consideră că planul în valoare de 20 de miliarde de dolari ar aduce rezultate pozitive pentru fotbalul local. Această finanţare suplimentară, dezvăluită de The Times, ar servi la susţinerea fotbalului de amatori şi a dezvoltării infrastructurii din ţară. "Desigur, avem nevoie de mai multe detalii, dar, personal, cred că intenţiile FIFA vor avea un impact pozitiv", a adăugat el.

Fiecare dintre cei 211 membri ai FIFA ar primi o sumă substanţială de 35 de milioane de euro dacă ar accepta propunerea lui Infantino.

Această declaraţie se distinge ca fiind una dintre puţinele care contravin poziţiei restului comunităţii fotbalistice mondiale, apărând într-un moment în care Asociaţia Cluburilor Europene îşi exprimă îngrijorarea, preşedintele Federaţiei franceze de fotbal (FFF), Philippe Diallo, îşi manifestă surprinderea, premierul britanic condamnă iniţiativa, iar UEFA şi CONCACAF îşi exprimă indignarea faţă de proiectul promovat de preşedintele FIFA.

CITEȘTE ȘI: Aproape 7 milioane de fani au urmărit Cupa Mondială 2026 de pe stadion. Mesajul preşedintelui FIFA

