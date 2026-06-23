E oficial! Cine va înmâna trofeul la finala Cupei Mondiale 2026. Anunțul lui Gianni Infantino

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat, marți, cine va înmâna trofeul Cupei Mondiale la finala din 2026.

Președintele american Donald Trump urmează să aibă un rol important la finala Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc luna viitoare în New Jersey, relatează Fox News, care adaugă că există deja întrebări privind măsurile de securitate care vor fi impuse la meciul așteptat de miliarde de oameni din întreaga lume.

Trump, prezent la finala CM 2026. Va înmâna trofeul câștigătoarei

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat că Donald Trump va fi prezent la meciul final al turneului, care va avea loc pe Stadionul New York New Jersey pe 19 iulie. Președintele va înmâna și trofeul Cupei Mondiale echipei învingătoare.

„Vom fi împreună cu președintele, bucurându-ne de finală și înmânând trofeul câștigătorului, desigur”, a declarat Infantino marți la emisiunea „Fox & Friends”.

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Președintele american nu e la prima experiență de acest fel

Nu este prima dată când Trump participă la o finală de fotbal în New Jersey. În iulie anul trecut, el a prezentat trofeul competiției mondiale a cluburilor echipei Chelsea F.C. după victoria împotriva celor de la Paris Saint-Germain pe stadionul MetLife Stadium.

Anunțul ridică întrebări legate de securitate, după ce vizita lui Trump la New York pentru seria finalelor NBA ale echipei New York Knicks a determinat instituirea unor restricții și blocaje în anumite zone ale orașului.

Cupa Mondială a început pe 11 iunie 2026 și se desfășoară în Statele Unite, Canada și Mexic, reunind cele mai puternice echipe naționale din lume într-un turneu considerat cel mai urmărit eveniment sportiv global.

La competiție participă 48 de echipe naționale din întreaga lume, repartizate în mai multe grupe, în urma unei extinderi a formatului turneului.

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